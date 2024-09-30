Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ülkenin birçok bölgesine yönelik devam eden şiddetli hava saldırılarının yol açtığı can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Ülkenin güneyinde yer alan Ankun beldesini hedef alan hava saldırıları sonucu en az 4 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, güneydeki Bint Cubey beldesinde de İsrail saldırılarında 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 10 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Sur kentinde düzenlediği hava saldırıları sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin yaralandığı vurgulanan açıklamada, hava saldırılarında bölgedeki Kana Devlet Hastanesi'nin ciddi hasar gördüğü ifade edildi.

İsrail'in Beka bölgesini hedef alan saldırılarda en az 9 kişinin öldüğü ve 42 kişinin yaralandığına işaret edilen açıklamada, güneydeki Nebatiye ve Marcayun bölgelerinin maruz kaldığı hava saldırılarında da 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 40 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, İsrail ordusunun dünkü hava saldırıları sonucu toplamda 105 kişinin hayatını kaybettiği, 359 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde vurduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki hava saldırısında onlarca kişi hayatını kaybederken, Sayda kentine bağlı Ayn ed-Delb beldesinde enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İsrail’in katliam yaptığı Ayn ed-Delb beldesinde, enkaz altında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı olayın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Arama kurtarma ve ilk yardım ekipleri, gecenin geç saatlerinde ölü ve yaralıların olduğu alanda çalışma yapıyor.

İsrail ordusunun akşam saatlerinde Ayn ed-Delb bölgesine düzenlediği hava saldırısında 36 kişi hayatını kaybetmiş, 57 kişi yaralanmıştı.

İsrail, 2006'dan bu yana ilk kez Beyrut'un Dahiye bölgesi dışında bir yeri vurdu

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut’un Kola Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda çok katlı bir binada bulunan bir dairenin hedef alındığı gözlendi.

Beyrut'taki bu saldırı Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye Mahallesi dışında bir yere 2006'dan beri düzenlenen ilk saldırı oldu.

Yerel medyada, saldırıda, Sünni olan Cemaati İslami'nin bir mensubunun hedef alındığı öne sürüldü.

Saldırıyla ilgili Lübnan makamlarından ya da İsrail'den henüz bir açıklama gelmedi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi 3 yöneticisinin öldüğünü açıkladı

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC), silahlı kanadı Şehit Ebu Ali Mustafa Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut’un Kola Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıda FHKC Siyasi Büro Üyesi ve Askeri Güvenlik Dairesi yetkilisi Muhammed Abdulal (Ebu Gazi), FHKC Genel Merkez Komitesi üyesi, Cephe askeri birimi üyesi ve Lübnan'daki askeri komutanı İmad Avde (Ebu Ziyad) ile FHKC yöneticilerinden Abdurrahman Abdulal'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1174 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1174 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitirdi.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.