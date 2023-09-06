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İsrail'de yaban hayatı üzerine araştırma yapan merkez tarafından beslenme, üreme alanı, göç rotası ve kışlama alanlarının belirlenmesi için halkalanıp uydu vericisi takılan gökdoğan kuşu, kilometrelerce yol kat ederek Van'a ulaştı.

Uydudan takip ettikleri kuşun İran sınırındaki Özalp ilçesi kırsalında uzun süre hareketsiz kaldığını fark eden İsrailli yetkiler, konumunu belirledikleri kuşun durumunu Türkiye'deki görevlilere bildirdi.

DKMP Genel Müdürlüğüne iletilen konuyla ilgili, Van'daki DKMP 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti.

Uzun süren arama çalışmaları sonucu gökdoğan kuşuna ulaşan ekipler, kuşu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibi tarafından tedavisine başlanan kuşa gıda takviyesi yapıldı.

Vericinin takıldığı merkez tarafından anlık izlenebilen kuşun her gün kilo ve diğer sağlık verileri kayıt altına alındı, ilgililere bildirildi.

Kuş, sağlığına kavuştuktan sonra DKMP Van 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerince bulunduğu yerde yeniden doğaya salınacak.

"Göç yolculuğu İsrail'deki takip merkezince izleniyor"

Prof. Dr. Aslan, AA muhabirine, kurumlarla koordineli olarak bölgedeki tüm yaban hayvanlarının sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi.

Hasta, yaralı ve bitkin yaban hayvanlarını iyileştirerek yeniden doğaya kazandırmaya çalıştıklarını anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"DKMP 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, İsrail'de halkalanmış gökdoğan kuşunun Özalp ilçesinde yakalandığı bilgisini aldı. Ekipler bölgeye giderek kuşu getirdi. Genel muayenesini yaptık. Üzerinde bir vericiyle takip altında olduğunu tespit ettik.

Göç yolculuğu İsrail'deki takip merkezince izleniyor. DKMP Müdürlüğü görevlileri, İsrail'deki çalışanlarla iletişime geçti. Kuşun sağlık durumu hakkında bilgi verdik. Sağlık taramasında, kuşun biraz zayıfladığını, bakıma ihtiyacı olduğunu belirttiler.

Belli bir süre burada baktıktan sonra yeniden göç yolculuğuna başlaması için doğaya salacağız. Göçmen bir kuş. Ekolojik sistemdeki yerini belirlemek, göç yollarını araştırmak amacıyla verici takılmış. Güneş enerjisiyle çalışan bir verici. Verileri de literatürde yayınlayacaklar."AA