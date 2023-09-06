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WanHaber – ÖZEL

Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi’nde faaliyete giren Bardakçı TOKİ 2. Etap’ta hane sakinleri uzun süredir ulaşım sorunu yaşıyor.

Geçtiğimiz yıl Van Tuşba 2. Etap 303 konut Projesi kapsamında satışa sunulan ve daha sonra faaliyete geçen Bardakçı TOKİ 2. Etap, hane sakinlerinin taşınması ile birlikte tamamı doldu.

Uzun süredir ulaşım sorunundan dert yakınan site sakinleri, Merkez, Organize Sanayi ve Bardakçı TOKİ 2. Etap güzergahında çalışan “634-635” numaralı otobüsün, yetersiz kaldığını söylüyor.

TOKİ 2. etap güzergahında çalışan tek otobüs olan “634-635” numaralı otobüs tıka basa dolarken, ulaşım seferlerinin azlığı ise ayrı bir sorun olarak ortaya çıkıyor. 2. Etaba başka bir otobüs olmadığı için tek otobüsü kullanmak zorunda kalan vatandaşlar, otobüs seferlerinin arttırılmasını talep ediyor.

303 konutun bulunduğu Bardakçı TOKİ 2. Etap’ta bulunan konutların dolması ile beraber, otobüs seferleri yetersiz kalıyor.

“OTOBÜS SEFERLERİ VE SAATLERİ ARTTIRILSIN”

Bardakçı TOKİ 2. Etap güzergahına tek otobüs bulunuyor. Sabah 7:10 ile 17:45 saatleri arasında çalışan belediye otobüsü site sakinlerine hem yetersiz kalıyor hem de 6’dan sonra işten çıkan vatandaşlar ise otobüs bulamıyor.

Vatandaşlar, bir an önce otobüs seferlerinin arttırılarak, saatlerinin de arttırılmasını talep ediyor.

Site sakinlerinin, Bardakçı TOKİ 2. Etap site yönetimine de defalarca şikâyette bulunarak durumu bildirmesine rağmen, “dilekçe verdik, yapacağımız bir şey yok” cevabıyla karşılaşıldığını söylüyor.

Bu arada Bardakçı TOKİ 1. Etap site sakinleri de, F Tipi cezaevi otobüsünü kullandıklarını, ücretin bu mesafeye göre ayarlanmasından dolayı 14 TL ödediklerini belirterek, bu durumun da düzeltilmesini talep ediyor.

Haber: Mehmet Salih Giyci