Tahmini Okuma Süresi: dakika

Orta Doğu'da tam 3 aydır savaş devam ediyor.

7 Ekim'de başlayan ve İsrail'in ilk günden bu yana şiddetli saldırıları, Gazze'de soykırıma yol açtı.

Bölgede ayakta kalan yapıların sayısı giderek azalırken, gece-gündüz devam eden saldırılar nedeniyle çok sayıda vatandaş da hayatını kaybetti.

Can kaybı 23 bin oldu

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, son durumu açıkladı.

Yapılan açıklamada, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının son 24 saatte 249 arttığı belirtildi.

Son saldırılarla birlikte can kaybının 23 bin 84'e, yaralı sayısının da 58 bin 926'ya yükseldiği açıklandı.