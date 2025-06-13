İsrail'in saldırı tehditlerinin ardından Tahran'ın merkezinden en az 4 şiddetli patlama sesi duyulurken saldırının Tahran'ın batısında gerçekleştiği bilgisi İran medyasına yansıdı.

İran resmi ajansı IRNA, patlama seslerine ilişkin haberinde şiddetli seslerin özellikle Tahran'ın doğu, batı ve merkezinden geldiğini bildirdi.

Devlet televizyonu da patlama seslerinin kaynağının henüz belli olmadığını duyurdu.

İran devlet televizyonu: İsrail saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti

İran devlet televizyonu, İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Tahran'da sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre, 5 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Tebriz'de 2 kişi hayatını kaybetti

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Doğu Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Müdürü Mecid Ferşi, konuya ilişkin bilgi verdi.

Ferşi, "Said Abad'daki Şehit Kerimi Kışlası, Emand'daki Zehra Kışlası ve Serderud'daki radar merkezi İsrail'in hedef aldığı yerler arasında yer aldı. Bu saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti ve 6 kişi yaralandı." dedi.

İranlı yetkili, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleri hakkında bilgi vermedi.

Kasrı Şirin kentinde 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

Mehr Haber Ajansı'na konuşan Kasrı Şirin Valisi Muhammed Şefii, konuya ilişkin bilgi verdi.

Saldırıda sivil alanların hedef alındığını belirten Şefii, "Ticari geçişler açısından önemli bir güzergah olan Hüsrevi Sınır Kapısı hedef alındı. 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı." dedi.

İsrail ordusu, İran'ın nükleer programını vurmak için kombine bir saldırı başlattıklarını duyurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a düzenlenen saldırılara onlarca jetin katıldığı bildirildi.

Açıklamada, "İran'ın farklı bölgelerindeki nükleer hedefler de dahil olmak üzere düzinelerce askeri hedefe yönelik saldırıları içeren ilk aşama tamamlandı." ifadesi kullanıldı.

İran'ın nükleer silaha sahip olmaya "her zamankinden daha yakın" olduğu iddia edilen açıklamada, İran'ın silahlarının İsrail ve tüm dünya için tehdit oluşturduğu savunuldu.

İsrail'in vatandaşlarını savunması gerekçesiyle "gerekli olan her yere" saldıracağı tehdidinde bulunuldu.

İsrail, Tebriz kentine de saldırı düzenledi

İran Devrim Muhafızları'na yakınlığıyla bilinen "Sepahnews", İsrail'in Tebriz kentinde 5 noktayı hedef aldığını duyurdu.

Saldırıda can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail, İran'ın Kirmanşah şehrine de saldırı düzenledi

İran devlet televizyonu, İsrail'in Natanz'daki nükleer tesisler ile Tahran ve Tebriz'in yanı sıra Kirmanşah'taki bazı noktaları vurduğunu duyurdu.

Saldırıda can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kirmanşah'ın bazı bölgelerinden duman yükseldiği görüldü.

İran devlet televizyonu: İsrail, Natanz Nükleer Tesisi'ni vurdu

İran devlet televizyonunun haberinde, Natanz Nükleer Tesisi'nin bulunduğu bölgede dumanların yükseldiği kaydedildi.

Saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

UAEA, Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon seviyelerinde artış olmadığını bildirdi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, İranlı yetkililerin, İsrail'in ülkeye düzenlediği saldırılar sonrasında, Buşehr Nükleer Santrali'nin hedef alınmadığını ve hedef alınan Natanz tesisinde radyasyon seviyelerinde herhangi artış gözlemlenmediğini bildirdiğini kaydetti.

Grossi, UAEA'nın, İran'daki "son derece endişe verici durumu" yakından takip ettiğini vurgulayarak, "UAEA, Natanz tesisinin hedefler arasında olduğunu doğrulayabilir. UAEA, radyasyon seviyeleri konusunda İranlı yetkililerle temas halinde. Ayrıca ülkedeki müfettişlerimizle de temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Grossi, İranlı yetkililerle yapılan ilave temaslarda, İsfahan Nükleer Tesisi'nin etkilenmediğinin de doğrulandığını belirtti.

Saldırılarda Tebriz ve diğer bazı bölgelerin de hedef alındığı bildirildi

İran basını, İsrail’in İran’a devam eden saldırılarında Tebriz kenti ve diğer bazı bölgelerin de hedef alındığını bildirdi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir: Bize meydan okuyanları uyarıyorum, ağır bedel ödersiniz

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanı Zamir, İran'a saldırı için uzun süredir hazırlık yapıldığını belirtti.

Başlattıkları saldırılarla "geri dönüşü olmayan bir noktada" olduklarını aktaran Zamir, İran'a saldırmak dışında seçenekleri olmadığını öne sürdü.

Zamir, "Bize meydan okuyanları uyarıyorum, ağır bedel ödersiniz" ifadesini kullandı.

İran'ın kendilerine karşı saldırıda bulunacağını dile getiren Zamir, "beklenen bedelin alışılmıştan daha farklı" olacağını kaydetti.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Şikarçi: Ağır bir bedel ödeyecekler

İran devlet televizyonuna konuşan Şikarçi, İsrail'in ülkesine saldırılarını değerlendirdi.

Şikarçi, "İsrail, İran'a saldırılarını ABD'nin yardımıyla gerçekleştirdi. Ağır bir bedel ödeyecekler. İran silahlı kuvvetlerinin sert karşılığını beklesinler." dedi.

İranlı yetkili, İsrail saldırısında bazı komutanların hayatını kaybettiğini belirtti.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, İsrail'in peşini bırakmayacaklarını söyledi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, yayımladığı mesajda saldırılara kesinlikle karşılık verileceğini belirtti.

Saldırılarda yerleşim yerlerinin hedef alındığına işaret eden Kalibaf, "Suçlu Siyonist rejim, yerleşim merkezlerine saldırarak insanlığın en büyük düşmanı ve İran ulusunun her bir ferdinin en vahşi düşmanı olduğunu gösterdi." dedi.

"Bu intikam her ne şekilde olursa olsun alınacak." diyen Kalibaf, "Siyonist rejimin peşini bırakmayacağız. Bu işi onlar başlattı ancak inşallah biz bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi

İsrail ordu radyosu, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın İsrail genelinde olağanüstü hal ilan ettiğini aktardı.

Katz, "İsrail'in İran'a yönelik önleyici saldırısının ardından yakın gelecekte İsrail ve sivil nüfusa yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısı bekleniyor." ifadesini kullandı.

Ordu radyosu, İsrail hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını, Ulaştırma Bakanlığının Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'ndaki uçuşlardaki değişiklik durumu hakkında bilgi verileceğini duyurduğunu aktardı.

İsrail genelinde muhtemel bir saldırıya karşı uyarı olarak ülke genelinde alarmlar devreye girdi.

İran'ın çeşitli bölgelerinde çok sayıda askeri hedefin ilk saldırıda vurulduğu belirtilirken askeri hedeflerin, komutanların, karargahların ve nükleer tesislerin saldırıya uğradığı kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saat 03.00 itibarıyla iç cephe komutanlığı yönergelerinde acil değişiklik yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Ülke genelinde tam faaliyet durumuna geçilmesine, temel sektörler hariç eğitim faaliyetleri ve toplantıların yasaklanmasına karar verildiği aktarıldı.

İsrail ordusunun açıklaması ülkedeki tüm cep telefonlarına acil durum uyarısı olarak gönderildi.

Öte yandan İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, İran'a başlattıkları saldırıların ardından son durumu ele almak için güvenlik kabinesini toplama kararı aldığını duyurdu.

İran devlet televizyonu, İsrail'in sivil yerleşim yerlerini vurduğunu duyurdu

İsrail'in saldırı tehditlerinin ardından Tahran'ın merkezinden en az 4 şiddetli patlama sesi duyulurken İran devlet televizyonu, İsrail'in Tahran'da bazı bölgelere saldırı düzenlediğini bildirdi.

Saldırılara ilişkin yayımlanan görüntülerde, Tahran'ın kuzeydoğusundaki Mahallati semtinde sivil yerleşim yerindeki bir binanın hedef alındığı görüldü.

Görüntülerde çok katlı binanın saldırı sonrasında ağır hasar aldığı görüldü.

İsrail'in Tahran'ın kuzeyinde yer alan Kamraniye semtinde de sivil bir binayı hedef aldığına dair görüntüler ülke medyasında yer aldı.

İRNA: İsrail'in Tahran'a düzenlediği saldırıda siviller hayatını kaybetti

Ajansın haberinde, ölenler arasında yer alan sivillerin kimlik bilgileri ve sayıları paylaşılmadı.

Tahran'daki AA muhabiri de sivil yerleşimlerdeki bazı binaların nokta atışlarla vurulduğunu, bu binaların çevresinde İran güvenlik güçlerinin önlem alarak yaklaşılmasına izin vermediğini bildirdi.

İsrail’in saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Komutanını hedef aldığı iddia edildi

İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan savunma kaynakları, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılarda söz konusu isimlerin hedef alındığını aktardı.

İsrailli kaynaklar, Genelkurmay Başkanı Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Selami ve bazı nükleer bilimcilerin saldırılarda ölmüş olma olasılığının yüksek olduğunu öne sürdü.

İsrail saldırısında Genelkurmay Başkanı Bakıri hayatını kaybetti

İran devlet televizyonu İsrail'in, Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’ye yönelik saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırıda, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri’nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Tesnim: İsrail saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami ve nükleer bilim insanları hayatını kaybetti

İran devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, İsrail'in Tahran'daki Devrim Muhafızları Ordusu merkezini ve nükleer bilim insanlarını hedef aldığını belirtti.

Saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Nükleer bilimci Muhammed Mehdi Tehrançi ile Feridun Abbasi'nin de hayatını kaybettiği kaydedildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, İsrail'in sabaha karşı İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi adlı nükleer bilim insanları yaşamını yitirdi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerden Feridun Abbasi, İran'ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak bir dönem görev yaptı. Abbasi, 2010'da İsrail'in suçlandığı suikast girişiminden yaralı kurtulmuştu.

Yaşamını yitiren diğer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi ise İslami Azad Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüyordu.

İran, İsrail saldırılarının etkileri ve sonuçlarından ABD'yi sorumlu tuttu

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarından ABD de sorumlu tutuldu.

Açıklamada, İsrail'in İran’ın toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini ihlal ederek, Tahran'daki birkaç yerleşim alanı ve ülkenin birkaç şehri de dahil olmak üzere bazı bölgelere saldırdığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili maddeleri gereği İran’ın bu saldırıya karşılık verme hakkının bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri, İran halkını tüm gücüyle ve kendi belirlediği şekilde savunmaktan çekinmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

İsrail’in saldırılarından destekçilerinin de sorumlu olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırgan eylemleri ABD'nin koordinasyonu ve izni olmadan gerçekleştirilemez. Buna göre, bu rejimin başlıca destekçisi olan ABD hükümeti de Siyonist rejimin macerasının tehlikeli etkilerinden ve sonuçlarından sorumlu olacaktır."

İran Dışişleri Bakanlığı, ayrıca, BM Genel Sekreteri'nin BM Şartı'na uygun olarak bu konuda derhal harekete geçmesini isteyerek BM’nin tüm üye devletleri, özellikle bölgesel ve İslam ülkeleri, Bağlantısızlar Hareketi üyeleri ve uluslararası barış ve güvenlikle ilgilenen tüm devletlerin bu saldırganlığı derhal kınamalarını talep etti.

İsrail ordusu, İran'ın misilleme için 100 İHA havalandırdığını açıkladı

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, son birkaç saat içerisinde İHA'ların İsrail'e doğru hareket etmeye başladığını belirtti.

Adraee, İran tarafından havalandırılan İHA'ların İsrail'e ulaşmadan etkisiz hale getirilmesi için harekete geçtiklerini kaydetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen "Sepahnews", İran'dan İsrail’e kamikaze İHA'ların gönderildiğini duyurdu.

İsrail ordusunun X hesabından yapılan paylaşımda ise İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin öldürüldüğü teyit edilirken İran genelinde gerçekleştirilen saldırılarda 200'den fazla savaş uçağının kullanıldığı aktarıldı.

Natanz nükleer tesislerinin yakınından geçen Kum-İsfahan otoyolu trafiğe kapatıldı

Trafik Polisi Başkanı Seyyid Teymur Hüseyni konuya ilişkin açıklama yaptı.

Hüseyni, İsrail’in saldırıları sonrası Natanz nükleer tesisleri yakınındaki Kum-İsfahan otoyolunun ikinci bir emre kadar trafiğe kapatıldığını belirtti.

Otoyolun durumu ve saldırı ilgili detaylı bilginin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

Saldırılarda petrol tesisleri zarar görmedi

Şirketin İran devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, "İsrail'in bugünkü saldırılarında ülkemizin rafineri tesisleri ve petrol depoları herhangi bir zarar görmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Petrol tesislerinin faaliyetleri ve ülke genelindeki yakıt dağıtımının kesintisiz bir şekilde devam ettiği kaydedildi.

İran hava sahası kapatıldı

Sivil Havacılık Kurumu Halkla İlişkiler Müdürü Mehdi Ramazani, ülkenin hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.

Irak, hava sahasını tüm uçuşlara kapattı

İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesinin ardından Irak, hava sahasını tüm uçuşlara kapattı.

Irak resmi haber ajansı İNA'nın haberine göre, Irak Ulaştırma Bakanlığı, ülkedeki hava sahasını kapattı ve tüm havalimanlarındaki uçuşları askıya aldı.

İran, saldırıların ardından ABD ile nükleer müzakereleri durdurdu

İran, İsrail'in saldırılarının ardından ABD ile nükleer müzakereleri durdurduğunu açıkladı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran, 15 Haziran'da Umman'ın başkentinde yapılması planlanan ABD ile dolaylı nükleer görüşmelere katılmayacak.