Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki konferans salonunda düzenlenen çalıştayda alimler ve devlet temsilcileri, Mescid-i Aksa'nın değeri, karşı karşıya olduğu tehditler ve korunması için yapılması gerekenler hakkında görüşlerini bildiriyor.

Program, öğleden sonra ve akşam düzenlenecek çalıştaylarla devam edecek.

İslam Alimleri Vakfı Başkan Yardımcısı Abdulvahap Ekinci, konferansa ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 günlük program boyunca detaylı planlanmayla çalıştaylar düzenlendiğini söyledi.

Gazze'deki insanlık dramıyla ilgili atılması gereken adımlara ilişkin 50'den fazla ülkeden gelen alimlerin görüş ve çözüm önerilerini bildirdiğini belirten Ekinci, "Türkiye'den ve dünyadan çok önemli ilim adamları burada. Her gün birkaç tane çalıştay yapmak suretiyle derinlemesine çalışma içerisindeyiz. Hedefimiz iki farklı sonuca varmak. Birincisi konuyla ilgili genel bir çerçeve çizmek, ikincisi belirlediğimiz konularla ilgili atılması gereken adımları teoriden pratiğe aktarmak." dedi.

Çalıştayların bir bütün olarak sonuç bildirgesiyle kamuoyuna duyurulacağını belirten Ekinci, "Gazze'deki sorun büyüktür. Öyle bir sorunla karşı karşıyayız ki artık Gazze'deki yaşananlara insanların duyarsız olmaları çok ciddi anlamda herkesin içini yakan bir durum aldı. Müslüman halk olarak bir duyarlılık var fakat bu duyarlılığın yetkili ve etkili olan mercilere yansıması lazım." diye konuştu.

Ekinci, siyonizmin ve barbarlığın Gazze'yle sınırlı kalmadığını vurgulayarak, "İslam alemindeki yöneticilerin ve halkın, bu konudaki duyarlılığıyla beraber bu olaya bir şekilde artık 'dur' denilmesi lazım. Konferansımızın önemli özelliği alimlerin öncülüğünde gerçekleşiyor olması. Alimlerin görevi güzel bir üslupla doğruları söylemek, yönlendirmek ve konuya dikkati çekmektir." ifadelerini kullandı.

"Hayallerin bile ulaşamayacağı bir durum var Gazze'de"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Candan ise İsrailli işgalcilerin hiçbir hukuk tanımadan Gazze'deki evleri, hastaneleri, okulları ve altyapı hizmetlerinin tamamını devre dışı bırakarak büyük bir soykırım yaptığını ifade etti.

Candan, "Siyonist işgalcilerin yapmak istediği, bütün Müslümanlara, kendilerinin seçilmiş bir millet olduğunu ve yeryüzünün onların olduğunu anlatmak. Burada her birimizin insani ve vicdani değerlere sahip vatandaşlar olarak, yapılanın çok açık bir haksızlık olduğu ve her bir insanın buna ses çıkarması yönünde ortak noktaya gelmemiz lazım." şeklinde konuştu.

İsrail'in siyonist yapısının sadece Gazze'deki insanlara karşı tehdit olmadığını vurgulayan Candan, şunları kaydetti:

"Siyonistler, özellikle Müslümanların direniş ruhunun kırılması ve kendilerine karşı koyma girişiminde bulunanların yok edilmesi mesajını veriyorlar. Bütün savaş hukukuna aykırı olan bu yöntemlerle insanlığa bir korku veriyorlar. Hayallerin bile ulaşamayacağı bir durum var Gazze'de. Orada yaşanan savaş hukukuna aykırı durumun artık durması gerekiyor. Artık insaf sahibi, vicdanlı her bir kişinin buna karşı durması gerekiyor."