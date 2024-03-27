Ülkelerindeki iki haftalık nevruz tatilini Van’a gelerek değerlendirmek isteyen İranlı turistler doyasıya alışveriş yapıyor aynı zamanda Van’ın ekonomisine hareketlilik katıyor.

Ülke sınırlarına en yakın il olan Van’da nevruz tatillerini değerlendirmek isteyen İranlılar; Van’ın sahip olduğu kültürel, geleneksel ve tarihi zenginliklerin tanıtılması ve kentin marka değerine katkı sağlayarak, yerel piyasa gücünün canlanması adına düzenlenen çeşitli organizasyonlardan biri olan ‘Shopping Fest’ten de yararlanarak gönüllerince alışveriş yapıyor.

Çeşitli indirim kampanyalarının yapıldığı festival kapsamında alışveriş yapan İranlı turistler, hem fiyatlardan hem de esnaf tarafından gösterilen ilgiden memnun.

Satışlardan memnun olduklarını aktaran esnaflar da, Van Shopping Fest ile nevruz tatilinin aynı döneme denk gelmesiyle beraber bereketli bir dönem yaşadıklarını belirtti.