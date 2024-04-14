İsrail, İran'ın, Suriye'nin başkenti Şam'daki diplomatik tesisine 1 Nisan'da hava saldırısı düzenledi.

Bu saldırının ardından İran tarafından peş peşe karşı misilleme yapılacağına dair açıklamalar geldi.

İsrail medyası: İran'ın saldırısı başladı

İsrail medyasının son yaptığı açıklamalara göre, İran tarafından düzinelerce İHA İsrail'e fırlatıldı.

İsrail devlet televizyonu KANN, İran'ın, İsrail'e İHA saldırısı başlattığını duyururken, İsrail gazetesi Maariv ise Orta Doğu genelinde GPS sisteminde aksaklıklar gözlemlendiğini açıkladı.

Yedioth Ahronoth gazetesi ise günlerdir saldırı hazırlığındaki İran'ın İsrail'e saldırısının başladığını bildirdi.

İsrail Ordu Radyosu tarafından da İran'dan Tel Aviv'e düzinelerce İHA'nın fırlatıldığı doğrulandı.

İran: İsrail'e İHA operasyonu başlattık

Yaşanan gelişmelerin ardından Irak, İran’dan İsrail’e yönelik başlatılan İHA saldırıları sebebiyle hava sahasını kapattığını duyurdu.

İran devlet televizyonu da İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun İsrail'deki hedeflere yönelik kapsamlı İHA operasyonunun başladığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada ise, "Siyonist rejimin Şam'daki İran büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri, Siyonist rejimin topraklarındaki belirli hedefleri düzinelerce insansız hava aracı ve füzeyle hedef aldı." denildi.

"İHA'ların ülkeleye ulaşması birkaç saat alacak"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İran'dan fırlatılan çok sayıda insansız hava aracının İsrail'e doğru ilerlediğini belirtti.

IDF’nin İHA’ları izlediğini belirten Hagari, İHA’ların ülkeye ulaşmalarının birkaç saat alacağını kaydetti. Hagari, başka saldırılar olması halinde IDF'nin kamuoyunu bilgilendireceğini söyledi.

Ülkede sirenlerin yalnızca İHA’ların İsrail hava sahasına girdiğinde çalacağını kaydeden Hagari, IDF'nin hedefleri mümkün olduğunca erken imha etmek için çalışacağını vurguladı.