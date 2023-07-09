WanHaber / Fatma Öztürk

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen Yaz Spor Okullarına 48 saatte 5 binden fazla başvuru yapıldı.

5 BİNDEN FAZLA BAŞVURU

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü 7'den 70'e sloganıyla duyurduğu ve 30 branşta hizmet verecek olan Yaz Spor Okulları başvuruları 5 Temmuz itibariyle başlamıştı. İpekyolu Belediyesi ve ona bağlı spor merkezlerinden yüz yüze alınan kayıtlat, 48 saat gibi kısa bir sürede doldu. 5 Binden fazla kişinin başvuru yaptığı kurslar önümüzdeki günlerde başlayacak.

8 ayrı tesiste yaklaşık 90 uzman antrenörler eşliğinde düzenlenecek olan Yaz Spor Okulları, 30 ayrı branşta faaliyet gösterecek.

İPEKYOLU'NDAN TEŞEKKÜR

5 Temmuz'da başvurusu başlayan Yaz Spor Okulları ile ilgili İpekyolu Belediyesi 7 Temmuz tarihinde kayıtların tamamen dolduğunu belirterek bir teşekkür mesajı yayınladı. Kurumun resmi sosyal medya hesaplarından "7’den 70’e 30 Branşta açmış olduğumuz Yaz Spor Okullarının kontenjanları tamamen dolmuştur. Yoğun ilginiz için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.