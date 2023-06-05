WanHaber – Özel

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi yakınında inşaatı devam eden Tıbbiye Camii’nde 3 kez yangın çıktı. Geçtiğimiz günlerde çıkan son yangının ardından vatandaşlar, yangının çıkış sebebini merak etmeye başladı.

Bunun üzerine wanhaber, yangının çıkış sebebini Tıbbiye Cami Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Saymanı Prof. Dr. Oğuz Tuncer’e sordu.

Tıbbiye Cami Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Saymanı ve aynı zamanda Van YYÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Başkanı olan Prof. Dr. Oğuz Tuncer, yapımı devam eden camii inşaatında tekrar eden yangın olaylarına ilişkin wanhaber’e açıklamalarda bulundu.

Toplam 20 bin 600 metrekare alan üzerine kurulu ve 6 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Tıbbiye Camii ve Külliyesi’nde geçtiğimiz hafta itibari ile bilinmeyen bir sebepten dolayı 3. kez yangın çıktı.

“KULLANILAN MALZEMELER ALEV ALMAYA MÜSAİT”

Tıbbiye Cami Külliyesi inşaatında çıkan yangınların sebebini açıklayan Tıbbiye Cami Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneğini Saymanı Prof. Dr. Oğuz Tuncer, kullanılan malzemenin alev almaya çok müsait bir malzeme olmasından ötürü, çalışılırken küçük kıvılcımlardan alev alması sonucu yangının çıktığını söyledi.

Tuncer; “Cami çatı yalıtımında kullanılan malzemeler alev almaya müsait malzemelerdir. Yalıtım yapıyoruz ki kış şartlarında cami soğuk olmasın. Ve çalışılırken yüz kat hassasiyet gösteriyor ustalar. Ancak maalesef bir kıvılcım düştüğünde siz müdahale edinceye kadar alevleniyor. Neticede bunu müteahhit yapıyor.

Caminin 2 tane mühendisi var, onların önerisi ile yapılıyor çalışmalar. Bu çalışmalar yapılırken ne kadar hassas olduğunu bildiğimiz için her zaman itfaiye hazır vaziyette duruyor. Yangın söndürücüler hazır vaziyette bekletiliyor. Fakat bu köpük öyle bir şey ki bir kıvılcım düşse yüz kat hassasiyet gösterseniz bile, müdahale edinceye kadar alevleniyor.

Yani maddenin özelliği bu. Bu çalışmaları gerçekleştiren ustalarımız acemi falan da değiller kesinlikle, İstanbul Taksim Camisini yapan ustalar. Malzemenin özelliğinden kaynaklı öyle hızlı alevleniyor ki, müdahale edinceye kadar beşte biri yanmış olabiliyor” şeklinde konuştu.

“BAĞIŞLAR BOŞA GİTMEDİ”

Camiye yapılan bağışların boşa gitmediğini söyleyen Tıbbiye Cami Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneğini Saymanı Prof. Dr. Oğuz Tuncer, “Ne vatandaşın yaptığı bağışlarda bir ziyan var ne de biz kendi cebimizden karşılıyoruz bu zararı. Neticede o iş müteahhide verilmiş, sigortalıdır. Bunlar garantili verildiği için yine o yanan kısmın hepsini yeniden müteahhidin kendisi yapacak.” dedi.

Ömer Bildik