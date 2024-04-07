İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatili için yollarda yaşanan yoğunluğa ilişkin bilgilendirme yaptı.

Yapılan paylaşımda, ilk günden yaşanan kazalar dikkat çekti.

"24 saatlik sürede 651 trafik kazası meydana geldi"

Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

"9 günlük Bayram Tatili için yolculuklar başladı. Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.

Bayram tatilinin 1. günü 6 Nisan 2024 Cumartesi tarihinde 24 saatlik sürede: 651 trafik kazası meydana geldi. 411 bin 588 araç denetlendi. 19 bin 654 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 130 araca ise diğer işlemler yapıldı."

9 kişi hayatını kaybetti

Paylaşımın devamında şu bilgilere yer verildi:

Bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bin 47 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

"Hayatla yarışılmaz"

Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.

Lütfen aklımızdan çıkarmayalım; hayatla yarışılmaz.