İkinci el otomobil piyasasında bayram hareketliliği başladı.

Otomobil fiyatları uzun bir süredir enflasyonun altında artıyor.

Sektör yetkililerine göre, bunun en büyük nedeni kredi faizlerinin yüksek oluşu.

BAYRAM HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI

İkinci el araç piyasasında yaklaşık 1,5 yıldır talep düşük seyretti.

Pazarda bayram öncesi canlanma başladı.

Sektör yetkilileri, bayram ve onu takip tatil döneminin etkisiyle ikinci el araçlarda hareketliliğin arttığını kaydetti.

OTOMOBİL FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Faiz indirimlerine paralel olarak mevduat faizi geriliyor.

Hem faizin düşmesi hem de vergi kesintisinin artması mevduata yönelimi düşürdü.

Aynı dönemde euro kurunda yaşanan yükseliş, fiyatlarda artış endişesi doğurdu.

İkinci el fiyatlarını sıfır araçların oluşturduğunu belirten yetkililer, bir ayda yüzde 6 hareket eden euro kurunun fiyatlara yansıdığını dile getirdi.

SIFIR ARAÇ FİYATLARI TAKİP EDİLİYOR

Bununla birlikte sıfır otomobil piyasasında fiyat değişimleri de yakından takip ediliyor.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve üretim maliyetlerindeki artış, araç fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Markaların sunduğu kampanyalar ve ÖTV matrah düzenlemeleri ise alıcılar için önemli fırsatlar yaratabiliyor.

EN UCUZ OTOMOBİL BELLİ OLDU

Türkiye'de en ucuza satılan otomobil Hyundai i10 oldu. i10'u Fiat Egea takip etti.