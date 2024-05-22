Hyundai, elektrikli araç segmentindeki lider modellerinden biri olan Kona Elektrik'te sınırlı bir süreliğine tarihi bir indirime gittiğini duyurdu. Bu adım, elektrikli araç almayı düşünenler için büyük bir fırsat yaratıyor.

Hyundai Kona Elektrik, fiyatında yapılan 100.000 TL'lik indirimle artık 1.399.000 TL'den satışa sunuluyor. Bu önemli fiyat düşüşü, Kona Elektrik'in ulaşılabilirliğini önemli ölçüde artırıyor ve SUV segmentindeki elektrikli araç sahibi olmak isteyenlere tarihi bir fırsat sunuyor.

Kona Elektrik, sunduğu yüksek performans, uzun menzil ve hızlı şarj özellikleriyle öne çıkıyor. 156 PS gücündeki elektrikli motoru ve 377 km menziliyle günlük kullanım için ideal bir tercih. Ayrıca 41 dakikada %10'dan %80'e kadar şarj olma kabiliyeti, zamandan tasarruf sağlıyor.

Advance donanım seviyesiyle Kona Elektrik, konfor ve güvenlik özelliklerinden de ödün vermiyor. Çevreci ve ekonomik sürüş deneyimi sunan bu model, elektrikli araç dönüşümünde önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Hyundai, Kona Elektrik modelindeki bu sınırlı süreli indirimle, elektrikli araç almak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Fırsatı kaçırmamak için en yakın Hyundai bayisine uğrayarak Kona Elektrik'i yakından incelemek ve test sürüşü yapmak öneriliyor.