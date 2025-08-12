Hükümet, milyonlarca memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde bugün hükümet tarafı zam teklifini açıkladı.

"8. Dönem Toplu Sözleşme" ile 2026-2027 yıllarındaki memur ve memur emeklilerinin zam oranları ile sosyal şartları belirlenecek.

Sözleşme sürecinde, meslek komiteleri toplantıları devam ediyor. Memur-Sen, sürecin başında memurların zam beklentisini daha önce açıklamıştı. Buna göre 2026'ta toplam yüzde 88, 2027 için yüzde 46 maaş artışı dile getirilmişti.

HÜKÜMETİN 2026-2027 İÇİN İLK TEKLİFİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıktan, Hükümet tarafının 8. Toplu Sözleşme döneminde hükümetin ilk teklifini şöyle dile getirdi.

2026’ın ilk 6 ayı: Yüzde 10

2026’ın ikinci 6 ayı: Yüzde 6

2027’nin ilk 6 ayı: Yüzde 4

2027’nin ikinci 6 ayı: Yüzde 4

"ÇALIŞANLARIN ŞARTLARINDA İYİLEŞTİRME YAPMAK HEDEFİNİZ"

Vedat Işıkhan, konuşmasında “Bugün burada memur ve memur emeklilerimizi ilgilendiren bir konu için toplandık. 1 Ağustos’ta başlayan süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı yoğun mesai yaptı. 5 Ağustos’ta ön müzakere tamamlandı. Teklifi ayrıntılı şekilde değerlendirdi. 1.107 madde üzerinden müzakereleri sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti’nin göreve geldiği 2002 yılından bu yana kamu çalışanlarımızın çalışma şartlarını iyileştiriyoruz. 2002 yılından bu yana tüm çalışanlarımız şartlarında tarihi iyileştirmeler yaptık. Maaş belirlerken oturduğumuz masalarda uzlaşma aradık, dayatma uygulamadık.” dedi.

UZLAŞMA SAĞLANMAZSA HAKEM HEYETİ DEVREYE GİRECEK

Sözleşme sürecinin 19 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor. Uzlaşı sağlanamazsa son sözü Hakem Heyeti söyleyecek.

MEMURLARIN 8. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TALEBİ

Memur-Sen ve beraberinde Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu de yer almıştı. Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu toplu sözleşmede memurları temsil ediyor.

Memur-Sen'in 2026-2027 yıllarını kapsayacak 8. Dönem Toplu Sözleşme teklifi şöyle oldu:

2026 İÇİN TOPLAM YÜZDE 88 ARTIŞ

2026 için 6’şar aylık dönemler itibariyle;

10 bin TL (Taban aylığı) + yüzde 10 (Refah payı) + yüzde 25 + yüzde 20 olmak üzere toplamda yüzde 88 artış.

2027 İÇİN TOPLAM YÜZDE 46 ARTIŞ

2027 için 6’şar aylık dönemler itibariyle;

7 bin 500 TL (Taban aylığı) + yüzde 20 + yüzde 15 olmak üzere toplamda yüzde 46 artış.