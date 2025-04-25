HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Van'a dair konuları şu başlıklar altında sıraladı:

"Van Ferit Melen Havalimanı’nın Plansız Kapanışı ve Yeni Havalimanı İhtiyacı"

"Van Ferit Melen Havalimanı’nın, şehrin en yoğun uçuş döneminde, 1 Mayıs'tan 15 Ağustos'a kadar kısmen, 15 Ağustos-15 Kasım aralığında ise tam kapanması halkın günlük hayatını ve ekonomisini doğrudan etkileyen bir karardır. Daha önce halka yedek pist yapılacağı ve kapanmaya gerek kalmayacağı belirtilmişti.

Van gibi ulaşımda havayoluna bağımlı bir şehirde böyle plansız bir kapanma ciddi mağduriyetlere neden olacaktır. Tamiratın daha az yoğunluklu kış aylarında yapılması gerekirdi. Mevcut teknolojiyle havalimanları birçok ülkede kapanmadan tamirat edilebiliyor. Ayrıca Van’a yeni ve daha modern bir havalimanı inşa edilmesi artık zaruridir. Şehrin coğrafi yapısı ve mevcut pistin teknik yetersizlikleri nedeniyle, Van hem ILS sistemi kurulabilen hem de inişlerde pilotlara kolaylık sağlayan yeni bir havalimanına kavuşmalıdır."

"Şehir Hastanesi Yatırımında Ulaşım ve Yoğunluk Göz Ardı Edilmemelidir"

"Van’da yapılması planlanan şehir hastanesinin, halihazırda trafiği ve park sorunlarıyla boğuşan mevcut Bölge Hastanesi yerleşkesine yapılması planlanmaktadır. Ancak bu durum, ulaşım problemlerini artıracak ve sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini zorlaştıracaktır.

Ayrıca tüm sağlık yatırımlarının tek bir bölgeye sıkıştırılması doğru değildir. Şehir hastanesi, ulaşım kolaylığı sağlayan, trafiğin daha az yoğun olduğu, çevre yoluna yakın ve tüm ilçelerin erişimine uygun bir alana yapılmalıdır. Eski Ziraat Lisesi’nin bulunduğu bölge, AMATEM-ÇEMATEM arazisi veya çevre yoluna yakın noktalar alternatif olarak değerlendirilmelidir."

"Van Ekonomisinin Canlanması İçin Sınır Ticareti ve Serbest Ticaret Bölgesi Kurulmalıdır"

"Van ekonomisi büyük bir darboğazdadır ve bunun aşılmasında sınır ticareti hayati bir rol oynamaktadır. Ancak Kapıköy Sınır Kapısı’ndaki ticaret potansiyeli sınırlı kalmakta, sadece küçük ölçekli bavul ticareti yapılabilmektedir. Şehir, sınır ili olmasına rağmen bu avantajı kullanamamaktadır. Kapıköy Sınır Kapısı’nda serbest ticaret bölgesi oluşturulmalı, ticarete konan kotalar kaldırılmalı ya da artırılmalıdır. İran’a uygulanan ABD ambargosunun Türkiye’nin iç ticaret politikalarına yansıtılmaması ve komşuluk ilişkilerine zarar vermemesi gerekmektedir. Böylelikle Van, ithalat ve ihracatta güçlü bir merkez haline gelebilir."

"Triptik Ücretlerinin Aşırı Yüksekliği Vatandaşları Mağdur Ediyor"

"Vanlı vatandaşlarımız, özel araçlarıyla İran’a geçmek istediklerinde “triptik” adı verilen belge için fahiş ücretler ödemek zorunda kalmaktadır. Bu ücretler araç değerine göre 15-20 bin dolara kadar çıkmakta, halkı sınırdan yaya geçmeye zorlamaktadır. Triptik ücretleri ülke genelindeki diğer sınır kapılarında uygulanan makul seviyelere çekilmelidir. Gürcistan ve Irak kapılarındaki uygulamalar örnek alınarak, Van’da da vatandaşın rahatlıkla kendi aracıyla seyahat edebileceği koşullar sağlanmalıdır."

"Kapıköy Sınır Kapısı’ndaki Yetersizlikler"

"Kapıköy Sınır Kapısı’ndan giriş-çıkış yapan yerli ve yabancı ziyaretçilere karşı zaman zaman kötü muamelede bulunulduğu yönünde ciddi şikayetler alınmaktadır. Ayrıca peron yetersizliği, memur eksikliği ve araç geçişlerinde yapılan uzun süreli aramalar da hem vatandaşları hem de esnafı mağdur etmektedir. Kapıköy’de personel sayısı

artırılmalı, fiziksel altyapı genişletilmeli ve giriş-çıkış işlemlerinde daha nazik, saygılı ve insan onuruna yakışır bir yaklaşım benimsenmelidir. Ziyaretçilerin rahatsız edici tutumlarla karşılaşması, Van’ın sahip olduğu turizm potansiyelini olumsuz yönde etkilemektedir."