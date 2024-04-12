Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya gelen HÜDA -PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu HÜDA PAR Malatya eski İl Başkanı Mehmet İlker Dönmezer’in ailesine taziye ziyaretinde bulunduktan sonra Kernek Karagözlüler Camii'nde kılınan cuma namazının ardından toplanan vatandaşlarla birlikte İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatlarını kaybedenler için düzenlenen gıyabi cenaze törenine katıldı.

Gıyabi cenaze töreni sonrası vatandaşlarla da bayramlaşan HÜDA -PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Gazze’deki soykırım ve bütün yoksunluklara rağmen şanlı direniş 6. Ayını da geride bıraktı. Altı gün savaşlarında bölgenin en güçlü ülkelerini dize getiren İsrail, neredeyse yirmi yıldır abluka altında tuttuğu Gazze direnişine karşı hiçbir askeri başarı elde edemedi. Gazze, direnişiyle onurlu ve aziz. Ümmet Ramazan, iftar ve hatta bayram telaşıyla mahcup ve aciz. Gazze, direnişiyle, şehadetleriyle ders vermeye, uyandırmaya, diriltmeye devam ediyor. İslam dünyası ise anlamıyor. Nitekim, Filistinli imam Mahmut Hasanat hutbeye çıkarak, ” 30 bin şehidin, 70 bin yaralının, 100 bin sakatın, 2 milyon evsiz ve aç susuzun uyandırmadığı, bir şey anlatmadığı bir ümmete ben buradan konuşsam ne olur konuşmasam ne olur, kamet getirin de namazımızı kılalım” dedi ve hutbeden indi. İnsanlık için feveran, ümmet için sitem olan bu haykırışı çok iyi anlıyoruz. Aciziyetimiz yüreğimizi sıkıştırıyor, mahcubiyetimiz tevil kaldırmıyor. Ama bizler, biz sussak da tarihin susmayacağını bilerek konuşmaya, gücümüz yettiği sürece konuşmaya, gücümüzün yettiği her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Dualarımız ısrarlı bir şekilde devam edecek. Yardımlarımız, boykotumuz kesintisiz sürecek“ şeklinde konuştu.

Hamas'a terör örgütü diyen, Hamas lideri İsmail Heniyye ve ailesi ile ilgili açıklamaları da samimi bulmadıklarını aktaran Yapıcıoğlu, ”Ramazan bayramının birinci gününde 3 oğlu ve 3 torunu şehit edilen Hamas lideri İsmail Heniyye tebrik ediyoruz. Ailesinden altmış kişiyi bu savaşta şehit veren bir liderliğin bozulmayan metaneti karşısında tüm azgın güçlerin diz çökeceğine inanıyoruz. Ramazan Bayramı vesilesiyle, Siyonist savaş makinesi karşısında gösterdikleri direnç, fedakârlık ve efsanevi kararlılıklarından dolayı kardeşlerimizi kutluyor, Aksa Tufan’ı savaşında ve Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda şehit edilen kardeşlerimize rahmet. Yüce Allah'tan yaralılara ve hastalara acil şifalar, Siyonist düşmanın hapishanelerindeki tutuklu ve mahkûmlara özgürlük; dünyanın tüm ribat noktalarında İslam ümmetinin onurunu koruyan mücahitlerimize, Allah’ın izni ve kudretiyle yakın bir zamanda apaçık bir zafer nasip etmesini niyaz ediyoruz” diye konuştu.