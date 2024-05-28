Horoz Lojistik, Mayıs Ayının Son Günlerinde Halka Arz Oluyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Horoz Lojistik'in halka arzı için onay verdi. Şirket, 29-30-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında talep toplayacak ve Yıldız Pazar'da "HOROZ" koduyla işlem görecek.

Halka arz büyüklüğü 1,3 milyar TL olarak belirlenen Horoz Lojistik, halka açıklık oranını %27,18 seviyesinde tutacak. Şirket, toplamda 24,6 milyon adet lot dağıtacak.

Halka arz fiyatı 55 TL olarak açıklanan Horoz Lojistik, elde ettiği fonun yüzde 40 ila 45'ini işletme sermayesi olarak kullanacak. Şirket, halka arzda eşit dağıtım yöntemini tercih etti.

Öte yandan, Horoz Lojistik, İslami finans kriterleri açısından Katılım Endeksi'ne uygun değil.