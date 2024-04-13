Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in kuzeyine yönelik düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.

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İsrail güçlerinin Lübnan’ın güneyine yönelik düzenlediği saldırılara karşılık İsrail’in Yukarı Celil’de yer alan El Zaur askeri üssünün onlarca katyuşa füzesiyle vurulduğu ifade edildi.

Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse İHA ile saldırdı

Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki Ramot Naftali yerleşim biriminde bulunan askeri üsse İHA saldırısı gerçekleştirdi.

Hizbullah Hareketi, yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in kuzeyine yönelik düzenlenen saldırının ardından bir başka saldırı daha gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Ramot Naftali yerleşim biriminde bulunan askeri üsse da kamikaze insansız hava aracı ile saldırı yapıldığı aktarıldı.

İsrail ordusundan açıklama

İsrail ordusu ise Hizbullah’tan gelen saldırı hakkında bir açıklama yaptı.

Açıklamada Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine 40 füzenin fırlatıldığı ve bir kısmının demir kubbe sistemi ile vurulduğu ve geriye kalanın da boş araziye düştüğü, can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.