Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hindi eti, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor...

Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı ile özdeşleşmiş hindi etinin satışı başladı.

Ancak yılbaşında geleneksel hale gelen hindi alımı ve kesimi, bu yıl yüksek fiyatlar nedeniyle alıcalar tarafından beklediği talebi görmedi.

Kilosu 500 TL

Hindi eti fiyatları ortalama 500 liradan vatandaşlara ulaştırılıyor.

Yılbaşında hindi eti almak isteyenler, 3 kiloluk hindiye en az 1500 lira vermek durumunda.

Yüzde 500 zam

Geçtiğimiz sene 100 liradan satılan hindi eti, bir yıl sonra yüzde 500 zamlanmış şekilde sofralardaki yerini almış olacak.

Kırmızı et tüketin tavsiyesi

Hindi fiyatlarıyla ilgili konuşan Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, vatandaşlara hindi eti yerine kırmızı et tüketmelerini tavsiye etti.

"Hindi alınıp tüketilecek diye bir kanun yok"

Yılbaşında hindiye olan talebin arttığını belirten Başkan Yardımcı şu ifadeleri kullandı:

Şu anda etle kıyasladığımız zaman hindi daha pahalıdır. Et alıp yesinler, illaki hindi alınıp tüketilecek diye bir kanun yok. Biz almıyoruz, tavuk alsınlar. Vatandaş bir kere kafasına koymuş, bugün piyasada baktığımız zaman 3 kilo hindiye bin 500 TL para istiyorlar. Biz ete 400-420 TL dediğimiz zaman pahalı geliyor. Bu olmaz, bu da günah. Bunun yerine et de tüketebilirler. Hindi besleyenler de bizim esnafımız, onlar da yılda bir defa para kazanacaklar. Fırsatçılık etmesinler, sene bir gün de bir fırsatçılık olmasın.

Bir yılbaşı geleneği: Hindi eti

Günümüzde dünyanın tamamında geleneksel yılbaşı yemeğinin en önemli parçası hindidir.

Ancak hindinin yılbaşı sofralarında tüketilmesi, Batı dünyasının bu lezzet ile 1500’lü yıllardan sonra tanışmasıyla başlamıştır.

Hindiden önce yılbaşı yemeklerinde çoğunlukla kaz tercih edilmekteydi. Bunun nedeni de muhtemelen ağustos ayı boyunca çiftliklerde dolaşan ve hasat sırasında dökülen tahılları toplayan kazların en şişman oldukları zamanın yılbaşına denk gelmesiydi.

1800'lü yıllarda popüler hale geldi

1800'lü yıllardan itibaren hindi, varlıklı İngiliz hanelerinde yavaş yavaş popüler olan bir yemek haline gelmiştir.

Öncelikle Şükran Günü sofralarında kendine yer bulan hindi, zaman içerisinde dini bir yemek olmaktan çıkmış, tüm dünya genelinde yeni yıl kutlaması için tercih edilmeye başlanmıştır.

Hatta İngiliz Kraliyet Ailesi de 1850'lerde yılbaşı menüsünde kızarmış kuğu yerine hindiye geçiş yapmıştır.

İngilizlerin yılbaşı sofrasında hindiye olan düşkünlüğü yavaş yavaş tüm dünyaya yayıldı ve günümüzdeki popülerliğine ulaştı. Artık hindi, yılbaşı ile direkt olarak ilişkiye sahip bir lezzet olarak öne çıkmaktadır.