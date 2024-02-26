30’u büyükşehir statüsünde olan iller arasına katılmak isteyen de birçok ilçe var. Peki, il olmaya aday ilçeler hangileri? Kimi vatandaşlar bu soruyu sık sık yetkililere iletiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri üzerinden yapılan bir araştırmaya göre, gerçekten il olmak için en iyi koşullara sahip olan 25 ilçe şöyle:

Adana’nın Kozan İlçesi

Nüfus: 129.985

Adana’nın en büyük ilçesi olan Kozan, tarihi ve kültürel zenginliğiyle de dikkat çekiyor. Kozan Kalesi, Anavarza Antik Kenti, Dilekkaya Şelalesi gibi turistik yerleri bulunan ilçe, il olma yolunda iddialı.

Adıyaman’ın Kahta İlçesi

Nüfus: 120.378

Adıyaman’ın en kalabalık ikinci ilçesi olan Kahta, Nemrut Dağı’nın da bulunduğu Kahta Ovası üzerinde kurulmuş. Kahta, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bir ilçe.

Ankara’nın Polatlı İlçesi

Nüfus: 122.424

Ankara’nın en büyük ilçesi olan Polatlı, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük ovası olan Polatlı Ovası’na ev sahipliği yapıyor. Polatlı, tarihte Anadolu Medeniyetleri’ne tanıklık etmiş bir ilçe. Gordion Antik Kenti, Midas Anıtı, Polatlı Müzesi gibi kültürel mirasları barındırıyor.

Balıkesir’in Bandırma İlçesi

Nüfus: 149.469

Balıkesir’in en kalabalık ilçesi olan Bandırma, Marmara Denizi’nin güney kıyısında yer alıyor. Bandırma, limanı, sanayisi, tarımı ve ticaretiyle önemli bir ilçe. Ayrıca Bandırma Kuş Cenneti, Bandırma Vapuru Müzesi, Bandırma Arkeoloji Müzesi gibi turistik yerleri de var.

Balıkesir’in Edremit İlçesi

Nüfus: 121.437

Balıkesir’in ikinci büyük ilçesi olan Edremit, Ege Denizi’nin kuzey kıyısında bulunuyor. Edremit, zeytinciliği, turizmi ve termal kaynaklarıyla ünlü bir ilçe. Kazdağı Milli Parkı, Şahinderesi Kanyonu, Tahtakuşlar Etnografya Müzesi gibi doğal ve kültürel güzellikleri de mevcut.

Diyarbakır’ın Ergani İlçesi

Nüfus: 126.824

Diyarbakır’ın en büyük ilçesi olan Ergani, Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde yer alıyor. Ergani, tarihi ve kültürel zenginliğiyle dikkat çekiyor. Ergani Kalesi, Ergani Ulu Camii, Ergani Müzesi gibi tarihi eserleri bulunan ilçe, aynı zamanda bakır işlemeciliğiyle de tanınıyor.

Hakkari’nin Yüksekova İlçesi

Nüfus: 112.826

Hakkari’nin en kalabalık ilçesi olan Yüksekova, İran ve Irak sınırında bulunuyor. Yüksekova, coğrafi konumu, doğal güzellikleri ve kültürel çeşitliliğiyle önemli bir ilçe. Yüksekova, kış turizmi, yayla turizmi ve kamp turizmi için de uygun bir ilçe.

Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi

Nüfus: 142.783

Kahramanmaraş’ın en büyük ilçesi olan Elbistan, Afşin-Elbistan Havzası’nda yer alıyor. Elbistan, termik santrali, tarımı ve hayvancılığıyla önemli bir ilçe. Elbistan, tarihi ve kültürel miraslarıyla da dikkat çekiyor. Elbistan Kalesi, Elbistan Ulu Camii, Elbistan Müzesi gibi tarihi eserleri bulunan ilçe, aynı zamanda Elbistan Çiçeği ile de ünlü.

Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesi

Nüfus: 145.263

Kırklareli’nin en kalabalık ilçesi olan Lüleburgaz, Trakya’nın en büyük ovası olan Lüleburgaz Ovası’nda kurulmuş. Lüleburgaz, sanayisi, tarımı ve ticaretiyle önemli bir ilçe. Lüleburgaz, tarihi ve kültürel zenginliğiyle de dikkat çekiyor. Lüleburgaz Kalesi, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, Lüleburgaz Müzesi gibi tarihi eserleri bulunan ilçe, aynı zamanda Lüleburgaz Caz Festivali ile de tanınıyor.

Konya’nın Ereğli İlçesi

Nüfus: 142.818

Konya’nın en büyük ilçesi olan Ereğli, Konya Ovası’nın güneyinde yer alıyor. Ereğli, tarımı, sanayisi ve ticaretiyle önemli bir ilçe. Ereğli, tarihi ve kültürel zenginliğiyle de dikkat çekiyor. Ereğli Kalesi, Ereğli Müzesi, Ereğli Ulu Camii gibi tarihi eserleri bulunan ilçe, aynı zamanda Ereğli Kirazı ile de ünlü.

Mardin’in Midyat İlçesi

Nüfus: 108.242

Mardin’in en kalabalık ikinci ilçesi olan Midyat, Mezopotamya Ovası’nın kuzeyinde bulunuyor. Midyat, tarihi ve kültürel zenginliğiyle dikkat çekiyor. Midyat Kalesi, Midyat Konuk Evi, Mor Gabriel Manastırı gibi tarihi ve turistik yerleri bulunan ilçe, aynı zamanda telkari sanatıyla da tanınıyor.

Şırnak’ın Cizre İlçesi

Nüfus: 133.908

Şırnak’ın en kalabalık ilçesi olan Cizre, Dicle Nehri’nin kıyısında yer alıyor. Cizre, tarihi ve kültürel zenginliğiyle dikkat çekiyor. Cizre Kalesi, Cizre Ulu Camii, Cizre Müzesi gibi tarihi eserleri bulunan ilçe, aynı zamanda Cizre Hurması ile de ünlü.

Muğla’nın Fethiye İlçesi

Nüfus: 151.474

Muğla’nın en kalabalık ilçesi olan Fethiye, Akdeniz’in batı kıyısında bulunuyor. Fethiye, turizmi, doğal güzellikleri ve tarihi miraslarıyla dikkat çekiyor. Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi, Kayaköy, Saklıkent Kanyonu gibi doğal güzellikleri; Telmessos Antik Kenti, Fethiye Müzesi, Fethiye Kalesi gibi tarihi eserleri bulunan ilçe, il olma yolunda iddialı.

Aydın’ın Nazilli İlçesi

Nüfus: 153.879

Aydın’ın en kalabalık ilçesi olan Nazilli, Büyük Menderes Nehri’nin kıyısında yer alıyor. Nazilli, sanayisi, tarımı ve ticaretiyle önemli bir ilçe. Nazilli, tarihi ve kültürel zenginliğiyle de dikkat çekiyor. Nazilli Kalesi, Nazilli Müzesi, Nazilli Ulu Camii gibi tarihi eserleri bulunan ilçe, aynı zamanda Nazilli Bezi ile de ünlü.

Manisa’nın Akhisar İlçesi

Nüfus: 166.129

Manisa’nın en büyük ilçesi olan Akhisar, Gediz Ovası’nda kurulmuş. Akhisar, zeytinciliği, sanayisi ve ticaretiyle önemli bir ilçe. Akhisar, tarihi ve kültürel zenginliğiyle de dikkat çekiyor. Akhisar Kalesi, Akhisar Müzesi, Akhisar Ulu Camii gibi tarihi eserleri bulunan ilçe, aynı zamanda Akhisar Halısı ile de tanınıyor.

Van’ın Erciş İlçesi

Nüfus: 173.203

Van’ın en kalabalık ilçesi olan Erciş, Van Gölü’nün kuzey kıyısında bulunuyor. Erciş, coğrafi konumu, doğal güzellikleri ve kültürel çeşitliliğiyle önemli bir ilçe. Erciş, kış turizmi, göl turizmi ve kamp turizmi için de uygun bir ilçe.

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi

Nüfus: 174.619

Zonguldak’ın en büyük ilçesi olan Ereğli, Karadeniz’in batı kıyısında yer alıyor. Ereğli, limanı, sanayisi, madenciliği ve ticaretiyle önemli bir ilçe. Ereğli, tarihi ve kültürel zenginliğiyle de dikkat çekiyor. Ereğli Kalesi, Ereğli Müzesi, Ereğli Ulu Camii gibi tarihi eserleri bulunan ilçe, aynı zamanda Ereğli Pişmaniyesi ile de ünlü.

Antalya’nın Manavgat İlçesi

Nüfus: 224.664

Antalya’nın en kalabalık ikinci ilçesi olan Manavgat, Akdeniz’in doğu kıyısında bulunuyor. Manavgat, turizmi, doğal güzellikleri ve tarımıyla önemli bir ilçe. Manavgat Şelalesi, Köprülü Kanyon, Side Antik Kenti, Aspendos Antik Tiyatrosu gibi doğal ve tarihi güzellikleri bulunan ilçe, il olma yolunda iddialı.

Hatay’ın İskenderun İlçesi

Nüfus: 246.639

Hatay’ın en kalabalık ilçesi olan İskenderun, Akdeniz’in doğu kıyısında yer alıyor. İskenderun, limanı, sanayisi, ticareti ve turizmiyle önemli bir ilçe. İskenderun, tarihi ve kültürel zenginliğiyle de dikkat çekiyor. İskenderun Kalesi, İskenderun Müzesi, İskenderun Ulu Camii gibi tarihi eserleri bulunan ilçe, aynı zamanda İskenderun Döneri ile de ünlü.

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi

Nüfus: 250.100

Şanlıurfa’nın en kalabalık ilçesi olan Siverek, Fırat Nehri’nin kıyısında yer alıyor. Siverek, tarımı, hayvancılığı ve ticaretiyle önemli bir ilçe. Siverek, tarihi ve kültürel zenginliğiyle de dikkat çekiyor. Siverek Kalesi, Siverek Müzesi, Siverek Ulu Camii gibi tarihi eserleri bulunan ilçe, aynı zamanda Siverek Peyniri ile de ünlü.

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi

Nüfus: 253.551

Tekirdağ’ın en kalabalık ilçesi olan Çorlu, Marmara Denizi’nin kuzey kıyısında bulunuyor. Çorlu, sanayisi, ticareti ve ulaşımıyla önemli bir ilçe. Çorlu, tarihi ve kültürel zenginliğiyle de dikkat çekiyor. Çorlu Kalesi, Çorlu Müzesi, Çorlu Ulu Camii gibi tarihi eserleri bulunan ilçe, aynı zamanda Çorlu Lokumu ile de ünlü.

Bursa’nın İnegöl İlçesi

Nüfus: 255.032

Bursa’nın en kalabalık ilçesi olan İnegöl, Uludağ’ın eteğinde yer alıyor. İnegöl, mobilya sanayisi, tarımı ve ticaretiyle önemli bir ilçe. İnegöl, tarihi ve kültürel zenginliğiyle de dikkat çekiyor. İnegöl Kalesi, İnegöl Müzesi, İnegöl Ulu Camii gibi tarihi eserleri bulunan ilçe, aynı zamanda İnegöl Köftesi ile de ünlü.

Antalya’nın Alanya İlçesi

Nüfus: 294.558

Antalya’nın en kalabalık üçüncü ilçesi olan Alanya, Akdeniz’in doğu kıyısında bulunuyor. Alanya, turizmi, doğal güzellikleri ve tarımıyla önemli bir ilçe. Alanya Kalesi, Alanya Müzesi, Alanya Kızıl Kule, Alanya Mağaraları gibi doğal ve tarihi güzellikleri bulunan ilçe, il olma yolunda iddialı.

Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494