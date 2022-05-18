Yükümlüler müzeyi gezdi
Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü organizasyonuyla denetim altında bulunan genç yükümlüler müzeyi gezdi.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelinin de katılımıyla Müzeler Haftası ve Gençlik Haftası sebebiyle denetim altında bulunan genç yükümlüler için müze ziyareti gerçekleştirildi. Müze görevlileri tarafından bilgilendirme yapılırken, ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|38
|84
|2. 1461 Trabzon FK
|38
|74
|3. Bodrumspor
|38
|72
|4. Sivas Belediyespor
|38
|69
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|38
|66
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|38
|66
|7. Çorum FK
|38
|65
|8. Afjet Afyonspor
|38
|62
|9. Ankaraspor
|38
|55
|10. Somaspor
|38
|53
|11. İnegölspor
|38
|51
|12. Etimesgut Belediyespor
|38
|47
|13. Serik Belediyespor
|38
|45
|14. Sarıyer
|38
|43
|15. Diyarbekirspor
|38
|41
|16. Adıyaman FK
|38
|41
|17. Turgutluspor
|38
|37
|18. Ergene Velimeşespor
|38
|35
|19. Niğde Anadolu FK
|38
|29
|20. Kahramanmaraşspor
|38
|19
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|37
|70
|3. Konyaspor
|37
|67
|4. Başakşehir
|37
|62
|5. Alanyaspor
|37
|61
|6. Beşiktaş
|37
|58
|7. Antalyaspor
|37
|58
|8. Karagümrük
|37
|57
|9. Adana Demirspor
|37
|52
|10. Sivasspor
|37
|51
|11. Galatasaray
|37
|51
|12. Kasımpaşa
|37
|50
|13. Hatayspor
|37
|50
|14. Kayserispor
|37
|47
|15. Giresunspor
|37
|45
|16. Gaziantep FK
|37
|43
|17. Rizespor
|37
|36
|18. Altay
|37
|34
|19. Göztepe
|37
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|37
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|35
|67
|2. Ümraniye
|35
|67
|3. Bandırmaspor
|35
|61
|4. İstanbulspor
|35
|59
|5. Erzurumspor
|35
|58
|6. Eyüpspor
|35
|54
|7. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|8. Tuzlaspor
|35
|49
|9. Samsunspor
|35
|48
|10. Gençlerbirliği
|35
|48
|11. Keçiörengücü
|35
|48
|12. Boluspor
|35
|47
|13. Denizlispor
|35
|46
|14. Altınordu
|35
|45
|15. Adanaspor
|35
|45
|16. Bursaspor
|35
|41
|17. Kocaelispor
|35
|41
|18. Menemen Belediyespor
|35
|38
|19. Balıkesirspor
|35
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|90
|2. Liverpool
|37
|89
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Tottenham
|37
|68
|5. Arsenal
|37
|66
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|37
|56
|8. Wolverhampton Wanderers
|37
|51
|9. Leicester City
|36
|48
|10. Brighton
|37
|48
|11. Brentford
|37
|46
|12. Newcastle
|37
|46
|13. Crystal Palace
|36
|45
|14. Aston Villa
|36
|44
|15. Southampton
|37
|40
|16. Everton
|36
|36
|17. Leeds United
|37
|35
|18. Burnley
|36
|34
|19. Watford
|37
|23
|20. Norwich City
|37
|22