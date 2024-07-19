Gyoza Nedir ve Nasıl Yapılır?

Gyoza, Japon mutfağının sevilen ve popüler bir köy mantısı veya pan-kızartma mantısı çeşididir. Kökenini Çin'in jiaozi mantılarından alan gyoza, Japonlar tarafından kendi damak zevklerine göre şekillendirilmiş ve geliştirilmiştir.

Gyoza Nasıl Yapılır?

Gyoza'nın yapımı şu adımlarla gerçekleşir:

Malzemeler: Kıyma (genellikle domuz eti), çok ince doğranmış lahana, soğan, sarımsak, zencefil, soya sosu, sirke, susam yağı.

Hamur: Gyoza için ince ve yapışkan bir hamur hazırlanır. Un, su, tuz ve zeytinyağı ile yoğrulur.

Doldurma: Kıyma karışımı gyoza hamurunun ortasına konulur ve yarım ay şeklinde kapatılır.

Pişirme: Gyozalar ilk olarak tava veya tavada kızartılır. Ardından biraz su eklenerek buharlanarak pişirilir.

Servis: Gyozalar soya sosu, sirke veya sarımsaklı tereyağı ile servis edilir.

Japon Mantısı Gyoza Tarifi

Malzemeler:

250 gr kıyma (domuz eti)

1 su bardağı ince doğranmış lahana

1 adet küçük soğan, ince kıyılmış

2 diş sarımsak, ezilmiş

1 yemek kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı sirke

1/2 tatlı kaşığı tuz

1 paket gyoza/wonton kabuğu

Hazırlanışı:

Kıyma, lahana, soğan ve sarımsağı bir kapta karıştırın.

Soya sosu, sirke ve tuzu ekleyip iyice yoğurun.

Gyoza kabuklarının ortasına 1-2 tatlı kaşığı harç koyup, yarım ay şeklinde katlayın.

Tavaya biraz yağ koyup gyozaları kızartın.

Üzerine su ekleyip kapağını kapatın ve 5-7 dakika buharla pişirin.

Sıcak servis edin, yanında soya sosu ve sirke ikram edin.