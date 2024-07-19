Gyoza Nedir ve Nasıl Yapılır?
Gyoza, Japon mutfağının sevilen ve popüler bir köy mantısı veya pan-kızartma mantısı çeşididir. Kökenini Çin'in jiaozi mantılarından alan gyoza, Japonlar tarafından kendi damak zevklerine göre şekillendirilmiş ve geliştirilmiştir.
Gyoza Nasıl Yapılır?
Gyoza'nın yapımı şu adımlarla gerçekleşir:
Malzemeler: Kıyma (genellikle domuz eti), çok ince doğranmış lahana, soğan, sarımsak, zencefil, soya sosu, sirke, susam yağı.
Hamur: Gyoza için ince ve yapışkan bir hamur hazırlanır. Un, su, tuz ve zeytinyağı ile yoğrulur.
Doldurma: Kıyma karışımı gyoza hamurunun ortasına konulur ve yarım ay şeklinde kapatılır.
Pişirme: Gyozalar ilk olarak tava veya tavada kızartılır. Ardından biraz su eklenerek buharlanarak pişirilir.
Servis: Gyozalar soya sosu, sirke veya sarımsaklı tereyağı ile servis edilir.
Japon Mantısı Gyoza Tarifi
Malzemeler:
250 gr kıyma (domuz eti)
1 su bardağı ince doğranmış lahana
1 adet küçük soğan, ince kıyılmış
2 diş sarımsak, ezilmiş
1 yemek kaşığı soya sosu
1 tatlı kaşığı sirke
1/2 tatlı kaşığı tuz
1 paket gyoza/wonton kabuğu
Hazırlanışı:
Kıyma, lahana, soğan ve sarımsağı bir kapta karıştırın.
Soya sosu, sirke ve tuzu ekleyip iyice yoğurun.
Gyoza kabuklarının ortasına 1-2 tatlı kaşığı harç koyup, yarım ay şeklinde katlayın.
Tavaya biraz yağ koyup gyozaları kızartın.
Üzerine su ekleyip kapağını kapatın ve 5-7 dakika buharla pişirin.
Sıcak servis edin, yanında soya sosu ve sirke ikram edin.