Yeni İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bekmez Vali Bilmez’i Ziyaret Etti

Van İl Jandarma Komutanlığına yeni atanan Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Vali Mehmet Emin Bilmez’i ziyaret etti.

GÜNCEL 31.08.2021, 18:34 31.08.2021, 18:38
Yeni İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bekmez Vali Bilmez’i Ziyaret Etti

Van İl Jandarma Komutanlığına yeni atanan Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Vali Mehmet Emin Bilmez’i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Gaziantep İl Jandarma Komutanlığından Van İl Jandarma Komutanlığına ataması yapılan Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, görevine başladı.

Göreve başladıktan sonra Tuğgeneral Bekmez, Vali Bilmez’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Vali Mehmet Emin Bilmez, görevine yeni başlayan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez’e başarılar diledi.

#Hüseyin Bekmez #mehmet emin bilmez
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