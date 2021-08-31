Yeni İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bekmez Vali Bilmez’i Ziyaret Etti
Van İl Jandarma Komutanlığına yeni atanan Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Vali Mehmet Emin Bilmez’i ziyaret etti.
Van İl Jandarma Komutanlığına yeni atanan Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Vali Mehmet Emin Bilmez’i ziyaret etti.
Göreve başladıktan sonra Tuğgeneral Bekmez, Vali Bilmez’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Vali Mehmet Emin Bilmez, görevine yeni başlayan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez’e başarılar diledi.
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