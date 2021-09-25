VASKİ Su Baskını Bölgesinde
Van’da dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış bazı mahallelerde sele neden olurken, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Van’da dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış bazı mahallelerde sele neden olurken, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
VASKİ sel bölgesine ekip sevk etti
Van’da dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, bazı mahallelerde su taşkınlarına neden oldu. Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe, Altıntepe ve Abdurrahman Gazi mahallelerinde yoğun yağıştan kaynaklı dere taşkınları ve sel meydana geldi. Su baskınları ihbarı gelmeye başladığı andan itibaren Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba, İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği, VASKİ Genel Müdürlüğü, Van İl Afad ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Tuşba ve İpekyolu belediyelerine ait ekipler, bölgeye sevk edildi. Ekipler, su baskınına mahsur kalan alanlarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şu başlıklarından dolayı birçok ev ve işyerlerinde maddi zarara neden oldu.
Arka Sokaklar'a bir oyuncu daha! O isim geri dönüyor! Arka sokaklar dizisinden kimler ayrıldı? Arka sokaklar dizisine kim geri döndü? Yeni bölümde neler olacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
|İmsak
|04:28
|Güneş
|05:50
|Öğle
|12:03
|İkindi
|15:27
|Akşam
|18:07
|Yatsı
|19:23
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|3
|9
|2. Bodrumspor
|3
|9
|3. Ankaraspor
|3
|7
|4. Hekimoğlu Trabzon
|3
|7
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|3
|7
|6. Somaspor
|3
|7
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|3
|7
|8. Çorum FK
|4
|6
|9. Etimesgut Belediyespor
|3
|6
|10. Sakaryaspor
|3
|5
|11. Sarıyer
|3
|4
|12. Serik Belediyespor
|3
|3
|13. Afjet Afyonspor
|3
|2
|14. İnegölspor
|3
|2
|15. Turgutluspor
|4
|1
|16. Diyarbekirspor
|3
|1
|17. Ergene Velimeşespor
|3
|1
|18. Adıyaman FK
|3
|0
|19. Kahramanmaraşspor
|3
|0
|20. Niğde Anadolu FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|7
|15
|2. Beşiktaş
|7
|14
|3. Trabzonspor
|6
|14
|4. Hatayspor
|6
|13
|5. Fenerbahçe
|6
|13
|6. Konyaspor
|6
|12
|7. Alanyaspor
|6
|12
|8. Karagümrük
|7
|11
|9. Kayserispor
|6
|10
|10. Sivasspor
|7
|9
|11. Gaziantep FK
|6
|8
|12. Galatasaray
|6
|8
|13. Adana Demirspor
|6
|6
|14. Malatyaspor
|6
|6
|15. Göztepe
|6
|5
|16. Kasımpaşa
|6
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|6
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|6
|11
|6. Kocaelispor
|6
|10
|7. Bandırmaspor
|6
|9
|8. Manisa FK
|7
|9
|9. Boluspor
|5
|7
|10. Samsunspor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0