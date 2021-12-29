Vanlılar zengin olma hayaliyle Milli Piyango biletlerinden alıyor

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Yeni yıla sayılı günler kala 120 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bilet satış noktalarının yolunu tutuyor. Vatandaşların zengin olma hayalini süsleyen tam bilet 120, yarım bilet 60, çeyrek bilet ise 30 liradan satılıyor. Van'da da bilet almak isteyen vatandaşlar ise bayilerin önünde kuyruklar oluşturuyor.

‘Bir günde bin bilet satıldı’

Konuyla ilgili konuştuğumuz gezici bayileri, bilet satışlarına yoğun ilgi olduğunu söyledi. Yaklaşık 30 yıldır seyyar piyango bileti satarak geçimini sağlayan Metin Kara, dün biletlerin tükendiğini dile getirdi. Kara, biletlere rağbetin olduğunu belirterek “Şu an tam ve yarım biletlerimiz kalmadı. Dün de istedik yoktu. Dün 13:00’den sonra Van’da bilet yoktu, tekrar istedik. Otobüsle geldi, bu sabah aldık. En çok çeyrek bilet alıyorlar. Çeyrek çok satıldığı için çıkma oranı da daha yüksek. Dün bin taneye yakın sattım. Biletlere bayağı rağbet var” dedi.

‘Millette para çok’

Ekonomik krizin bilet satışlarını etkilemediğini ifade eden Kara, “Ekonomik kriz diye bir şey yok. Halk kendi kendine çıkarmış. Millette para çok. Ekonomik kriz belki bir garibanda var. Bu kadar rağbet olduğuna göre demek ki para var” diye konuştu.

‘5-6 bayiye düştü’

Kara, primlerinin yarı yarı düşmesine de değinerek, “Eskiden komisyonumuz yüzde 10’du, şu an yüzde 5’e düşürdüler. Türkiye'de bu işi yapan 1 milyon insan vardı. Van'da eskiden 50 tane bayi vardı, şimdi 5-6 bayiye düştü. Devlet buna bir el atsın. Yazık, günah” dedi.

‘Kârımızı çok kestiler’

Van'da Milli Piyango Yılbaşı Biletleri satılmaya başlandığından bu yana bu işi yaptığını ifade eden Kerem Yıldız, satışlarının 3-4 gündür iyi olduğunu belirtti. Yıldız, mecbur olduğu için bu işi yaptığının altını çizerek, “3-4 gündür satışlarımız iyi. Halk çoğunlukla çeyrek bilet alıyor. Günde yaklaşık 10 bin TL’lik bilet satıyorum. Kârımızı çok kestiler. Eskiden devlet bize yüzde 10 verirdi, şimdi yüzde 5’e düşürdüler. Bizi perişan ettiler. İşim olsa bu işi yapmayacaktım. Mecbur olduğumuz için yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Fatma Polatcan / WanHaber - ÖZEL