Vanlılar yüksek gelen faturalardan şikayetçi

Türkiye’de yaşanan ekonomik daralmanın etkisiyle son süreçte doğalgaz ve elektriğe yapılan zam oranları kentteki hem vatandaşı hem de esnafı zor durumda bırakıyor. Özellikle 2022 yılı içerisinde doğalgaz ve elektrik zam oranları ciddi manada kendini hissettirirken, vatandaş ve esnaf yüksek faturalalardan dolayı ısınamadıklarını ve faturaları ödeyemediklerinden dolayı dert yandı.