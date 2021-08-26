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Vanlılar uçamıyor, THY başta olmak üzere firmalar sessiz kalıyor!

Türkiye'nin önemli hava, kara ve denizyolu ulaşımına sahip kentlerden bir tanesi olan Van'da havayolu ulaşımında sorunlar bitmiyor. Uçak sayısı, bilet fiyatları derdi bitmezken Vanlılar da soruyor: Neden?

GÜNCEL 26.08.2021, 10:45
Vanlılar uçamıyor, THY başta olmak üzere firmalar sessiz kalıyor!

Türkiye'nin önemli hava, kara ve denizyolu ulaşımına sahip kentlerden bir tanesi olan Van'da havayolu ulaşımında sorunlar bitmiyor.

Yaşanan sorunları sürekli olarak hem sosyal medyadan hem de basın aracılığıyla gündeme getiren Vanlılar ve Van'da yaşayanlar yüksek bilet fiyatlarını, uçuş sayılarındaki azlığı yetkililere soruyor.

O isimelrden bir tanesi olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu soruna isyan etti. Bedirhanoğlu neden diyerek sorduğu sorularda şunları kaydetti:

"2 yıl önce Van'da karşılıklı uçak sefer sayısı 20'nin üzerinde iken şimdi neden 10'u geçmiyor? Van'da yolcular uçmak için 1 hafta, 10 gün beklerken, neden ek seferler bırakılmıyor? 300 TL'yi geçmemesi gereken bilet fiyatları neden 1000 TL'yi zorluyor?"

GüncelVan

Yorumlar (3)
musa sağlam 10 saat önce
demekki vanın sahibi yokmuş her halde van başka bir ülke kimse ilgilenmiyo yatın uyuyum seçilen vekiller aldığınız maaşı hak etmiyonuz inşAllah bu ülkede er yada geç adalet yerini bulacak
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MEHMET SELİM SEVEN 11 saat önce
Ben olsam bu Havalimanı ve Havalimanı Terminal Kısmını büyütürüm.Van,a sefer yapmayan özel havayolu şirketleri ile irtibat kurup, Van,a sefer yapmalarını sağlarım.
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Kral 8 saat önce
CHP nin başka işi gücü yok uçuşlarla ilgileniyor fabrika kur gençler boşta geziyor ona bak sen Vanlı gençler hepsi boşta
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