Vanlılar uçamıyor, THY başta olmak üzere firmalar sessiz kalıyor!

Türkiye'nin önemli hava, kara ve denizyolu ulaşımına sahip kentlerden bir tanesi olan Van'da havayolu ulaşımında sorunlar bitmiyor.

Yaşanan sorunları sürekli olarak hem sosyal medyadan hem de basın aracılığıyla gündeme getiren Vanlılar ve Van'da yaşayanlar yüksek bilet fiyatlarını, uçuş sayılarındaki azlığı yetkililere soruyor.

O isimelrden bir tanesi olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu soruna isyan etti. Bedirhanoğlu neden diyerek sorduğu sorularda şunları kaydetti:

"2 yıl önce Van'da karşılıklı uçak sefer sayısı 20'nin üzerinde iken şimdi neden 10'u geçmiyor? Van'da yolcular uçmak için 1 hafta, 10 gün beklerken, neden ek seferler bırakılmıyor? 300 TL'yi geçmemesi gereken bilet fiyatları neden 1000 TL'yi zorluyor?"

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