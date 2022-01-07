Van’da tandıra düşen kadın hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre olay, İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Ördek B. (63) isimli kadın, Ekmek pişirdiği sırada dengesini kaybederek şüpheli bir şekilde tandıra düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri Van Y.Y.Ü Dursun Odabaşı Tıp Merkezine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayan kadın otopsi işlemleri için YYÜ Tıp Merkezi morguna kaldırıldı. Vanekspres