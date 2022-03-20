Van’da Newroz öncesi yoğun kar yağışı

Tarihi Newroz’lara sahne olan Van’da, kale eteklerinde yapılacak olan kutlama öncesi kentte yoğun kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışına rağmen Vanlılar, Van Gölü ile Kalenin kesiştiği noktada bulunan Newoz alanına akın etmeye başladı. Kitlenin, kar yağışı altında alana akışı sürerken, polisin de bütün ana ve ara caddelerde yoğun önlem aldığı görüldü. SerhatNews