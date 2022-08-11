Van’da DSİ’ye alınacak işçilerin isim listesi belli oldu! İşte tam liste

Öte yandan yandan asil adayların başvuruda bulunurken gerekli evrakları da yayımlandı. Ardından kura sonuçları tam listesi de yayımlandı. Kurada asil olarak belirlenen adayların evrak teslim süreci ile ilgili www.dsi.gov.tr adresinden tekrardan duyuru yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

DSİ ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Belirlenen belgeler 26 Ağustos gününe kadar DSİ Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı veya en yakın Bölge veya Şube Müdürlüklerine, Kamu Kurumuna İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar İçin Başvuru Formunun doldurularak dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekiyor.

İSTENİLEN EVRAKLAR

1-Nüfus Cüzdanı (fotokopi)

2-İkametgah Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir.)

3-En Az Lise ve Dengi Mezuniyet Belgesi (Noter tasdikli sureti veya e-devlet üzerinden alınabilir.)

4-Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)

5- Geçerliliği Devam Eden Silahlı Özel Güvenlik Belgesi

6- Geçerliliği Devam Eden Silahlı Özel Güvenlik Kartı

7- Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınan sağlık raporu

8- Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu. (Aslı)

9- Askerlik Durum Belgesi (Noter tasdikli sureti veya e-devlet üzerinden çıktı alacaklar için; belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir.)

10-Öncelik Durumu Bildirir Belge (öncelik hakkına sahip ise)

Kamu Kurumuna İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar İçin Başvuru Formu (Lütfen tıklayınız.)

DSİ KURA SONUÇLARI - İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLA!

Şehrivan Gazetesi