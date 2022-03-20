Van'da bugün okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi 2022

Akşam saatlerinde Van-Merkez'de etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.

Van'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi 2022

Van-Merkez'de gün boyu yoğun kar yağışı etkili oldu. Van Valiliği tatil hakkında henüz bir açıklama yapmadı.