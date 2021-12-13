Van’da araması olan 26 kişi tutuklandı

Van’da hırsızlık yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 26 kişi tutuklandı.

GÜNCEL 13.12.2021, 11:09
Van’da araması olan 26 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında ‘hırsızlık’ yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 06 - 12 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde toplam 78 yıl hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan 39 şahıs yakalanmış ve 23 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 1 adet tabanca, 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet bisiklet, 1 adet cep telefonu, 3 adet demir çubuk, 1 adet gömlek, 2 adet matkap, 1 adet levye, 1 adet altın yüzük, 1 adet altın bileklik, 300 metre kablo, 15 adet çelik boru, 60 adet sulama kanalı, bin 200 kilogram inşaat demiri, 26 adet demir boru, 1 adet demir merdiven ve 1 adet demir kapı ele geçirilmiştir. Bu yakalamalara ilişkin 6’sı suça sürüklenen çocuk olmak üzere 12 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 3 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Ele geçen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında 2 adet tabanca, 20 adet fişek ve 1 adet ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından 4 aranan şahıs ve 1 yoklama kaçağı yakalanmış, 1 adet tabanca, 13 adet fişek, 41 karton gümrük kaçağı sigara, 10 kutu gümrük kaçağı çay, 14,28 gram esrar, 3,13 gram metamfetamin, 3,11 gram bonzai, 2,91 gram eroin ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş, şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılmıştır” denildi. İHA

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