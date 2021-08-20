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Van’da 81 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde polis ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada 81 kilo 350 gram eroin maddesi ele geçirildi.

GÜNCEL 20.08.2021, 15:36
Van’da 81 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; Tuşba ilçesinde bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada; 158 paket halinde 81 kilo 350 gram Eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek" denildi.

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