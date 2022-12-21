Van TSO seçimleri yeniden iptal oldu!

Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri geçtiğimiz ay yapılmış, seçim sonrası gelen itirazlar üzerine 1. Meslek Grubu seçimi iptal edilmişti. Cumartesi günü gerçekleşen 1. Meslek Grubu seçiminde Mavi Liste'nin adayı Necdet Takva 79, Beyaz Liste adayı Zahir Kandaşoğlu 77, Kırmızı Liste adayı İzzet Çoban ise 3 oy almıştı. 2 Oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde, Kandaşoğlu cephesi seçime itiraz etmiş, zarfta çıkan beyaz pusulaların uçak yapıldığından dolayı 'işaret' olarak nitelendirilmesine ve oy kulanılan perdenin üst kısmında bulunan kameralara itiraz etmişlerdi.

İpekyolu İlçe Seçim Kurulu flaş bir karar alarak Kandaşoğlu cephesinin itirazını kabul etti ve seçimlerin iptal edilmesi yönünde karar verdi.