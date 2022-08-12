Van TSO: GES yatırımları sekteye uğratılmamalı

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Enerjide dışa bağımlılığı teşvik edici yaklaşımları, doğru bulmuyoruz” ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamında, “Yıllık ortalama 300 gün güneş görme potansiyeline sahip ülkemiz bu yönüyle yenilenebilir enerji temin etmek için yatırım yapılabilecek en ideal ülkelerden bir tanesi.

Son yıllarda kamunun da destekleri ile başta Güneş Enerji Santrali (GES) olmak üzere özellikle sanayi, tarım ve daha birçok sektörde yatımcıların kendi enerji ihtiyacını temin etmeleri için GES kurmaları teşvik edilmiş, buna göre de gerekli yasal düzenlemeler hayata geçirilmişti.

Mayıs 2019’da yayımlanan yönetmelikle yatırımcıların kendi işletmelerinde lisanssız GES kurmaları teşvik edilerek, işletmelerin kendi ihtiyacından fazla üretecekleri enerjiyi de sisteme satma hakkı tanındı.

Ancak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan karar doğrultusunda tarım, sanayi ve turizm yatırımcılarının GES kurarak ürettikleri ve kendi ihtiyacının fazlası enerjinin bir miktarını da sisteme bedelsiz vermelerini sağlayacak kararın Resmi Gazete’de yayınlanacağı açıklandı. 2019 yılında sağlanan imkan ve teşviklerle çok sayıda firma yüksek maliyetli yatırımlar ile GES kurarak kendi enerji ihtiyacını karşıladıkları gibi tüketim fazlasını da sisteme satmak üzere yatırım yaptı.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, tarım ve sanayi üretiminde girdi maliyetini düşürerek global pazarlarda rekabet gücünü arttıran GES yatırımlarının bugün çeşitli gerekçelerle sekteye uğratılmasını doğru değildir.

GES yatırımları önemli bir fırsat olarak değerlendirilmeli, bu yöndeki yatırımlar bundan sonra da desteklenmelidir. Bu açıdan bakıldığında özel sektöre ait GES’lerden elde edilen fazla enerjinin sisteme bedelsiz verilmesi çok yüklü borçlanmalar ile yatırım yapmış ve yapmaya devam eden yatırımcıların iflasına neden olacaktır.

Ülkemiz enerji ihtiyacı ve yatırımcıların karşı karşıya kalacakları ekonomik sorunlar dikkate alındığında EPDK’nın almış olduğu kararda bir an önce vazgeçmesi, GES ve diğer yenilenebilir enerji yatırımlarına gerekli kamusal desteklerin devam etmesi gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

Bölgegazetesi