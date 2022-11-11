Van TOKİ kura sonuçları belli oldu! İşte Van TOKİ isim listesi sorgulama ekranı
Van'ın Erciş, Edremit, Gevaş, Özalp, Muradiye, Çaldıran ilçelerinde yapılacak olan 2 bin 70 konutun kura çekimleri 11 Kasım 2022 Cuma günü saat 10:00 da Nur Tatar Spor Salonunda yapıldı. İşte Van TOKİ kura sonucu isim listesi sorgulama ekranı
Noter huzurunda ilk kurayı çeken Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, konutların hayırlı olması temennisinde bulundu. Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin isimleri ise tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı. Kura çekiminde açılış konuşması yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı, projenin Cumhuriyet tarihin en önemli projelerinden bir olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde ve TOKİ öncülüğünde projenin gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Balcı, “Van’da ilçelerle birlikte 2 bin 200 adet konut yapılacak ve bunun kurası için bir araya geldik. Projenin ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Van TOKİ kura sonucu isim listesi sorgulama ekranı
TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde yapılan kuralarda belirlenen isimler https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresinde açıklanacak. Kura sonuçları belli olurken asil ve yedek isimler video şeklinde olup vatandaşların TOKİ'de hak sahibi olup olmadığını öğrenmek için videoyu izlemeleri veya çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulama yapabilecekler.
Merkez ilçelerden Tuşba ve İpekyolu'nda yapılacak 1130 konutun kura çekimleri de 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 10:00 da yine Nur Tatar Spor Salonunda yapılacak.
Van’da ilçelere göre TOKİ Sosyal Konut dağılımı
Gevaş 189 Konut
Muradiye 133 Konut
Çaldıran 118 Konut
Özalp 400 Konut
Edremit 400 Konut
Erciş Konut
İpekyolu 650 Konut
Van-Merkez 1.130 Konut
Havadis
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|12
|29
|2. Başakşehir
|12
|24
|3. Galatasaray
|12
|24
|4. Adana Demirspor
|12
|23
|5. Kayserispor
|13
|23
|6. Beşiktaş
|13
|22
|7. Trabzonspor
|12
|22
|8. Konyaspor
|13
|21
|9. Antalyaspor
|12
|16
|10. Alanyaspor
|13
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Kasımpaşa
|13
|15
|13. Karagümrük
|12
|12
|14. Ankaragücü
|12
|12
|15. Giresunspor
|12
|12
|16. Hatayspor
|12
|11
|17. Sivasspor
|13
|10
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|27
|2. Bodrumspor
|11
|21
|3. Keçiörengücü
|11
|21
|4. Samsunspor
|12
|20
|5. Boluspor
|11
|19
|6. Manisa FK
|11
|19
|7. Rizespor
|11
|18
|8. Pendikspor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Adanaspor
|12
|14
|12. Göztepe
|11
|14
|13. Tuzlaspor
|11
|12
|14. Altay
|12
|12
|15. Altınordu
|11
|12
|16. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
|17. Erzurumspor
|11
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|34
|2. M.City
|13
|32
|3. Newcastle
|14
|27
|4. Tottenham
|14
|26
|5. M. United
|13
|23
|6. Brighton
|13
|21
|7. Chelsea
|13
|21
|8. Liverpool
|13
|19
|9. Fulham
|14
|19
|10. Crystal Palace
|13
|19
|11. Brentford
|14
|16
|12. Leeds United
|13
|15
|13. Aston Villa
|14
|15
|14. Leicester City
|14
|14
|15. West Ham United
|14
|14
|16. Everton
|14
|14
|17. Bournemouth
|14
|13
|18. Southampton
|14
|12
|19. Wolves
|14
|10
|20. Nottingham Forest
|14
|10