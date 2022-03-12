Van OSB’nin teknik ve fiziki altyapısı geliştirilecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında, “Van Organize Sanayi 4. Etap İlave Alanı İçerisine 60 Hektarlık Alanın Altyapı Çalışması için Fizibilite Yapılması” projesinin imza töreni Van OSB’de gerçekleştirildi.
Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve Van OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yaşar Şen’in katılım sağladığı imza töreninde, Van OSB Bölge Müdürü Tarlan Yörük ve Van OSB İnşaat Mühendisi Osman Say hazır bulundu.
İmzaları atılan projenin OSB’lerin gelişiminde çarpık sanayileşme ve çevre sorularını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde geliştirilmesini sağlamak açısından önemli olduğu vurgulandı.
Bu proje ile Van Organize Sanayi Bölgesi’nin teknik ve fiziki altyapısını geliştirerek, Van’da uygun yatırım ortamının oluşturulması için bir fizibilite çalışması yapılacağı açıklandı. Van OSB’de 4. etap ilave alan içerisinde 60 hektarlık alanın yol, kaldırım, elektrik, su, doğalgaz ve yağmur suyu gibi altyapı çalışmalarının fizibilitesinin yapılmasının öngörüldüğü belirtildi.
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