Van OSB’nin teknik ve fiziki altyapısı geliştirilecek

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve Van OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yaşar Şen’in katılım sağladığı imza töreninde, Van OSB Bölge Müdürü Tarlan Yörük ve Van OSB İnşaat Mühendisi Osman Say hazır bulundu.

İmzaları atılan projenin OSB’lerin gelişiminde çarpık sanayileşme ve çevre sorularını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde geliştirilmesini sağlamak açısından önemli olduğu vurgulandı.

Bu proje ile Van Organize Sanayi Bölgesi’nin teknik ve fiziki altyapısını geliştirerek, Van’da uygun yatırım ortamının oluşturulması için bir fizibilite çalışması yapılacağı açıklandı. Van OSB’de 4. etap ilave alan içerisinde 60 hektarlık alanın yol, kaldırım, elektrik, su, doğalgaz ve yağmur suyu gibi altyapı çalışmalarının fizibilitesinin yapılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Bölgegazetesi