Van-İran sınırında Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında Taliban ülkedeki ilerleyişini sürdürürken, ele geçirilen şehir sayısı da 6'ya çıktı. Taliban'ın ülkeyi yangın yerine çevirmesi sonrasında Türkiye sınırına akın eden Afgan mültecilerin görüntülerine her gün bir yenisi daha ekleniyor.

GÜNCEL 10.08.2021, 12:40 10.08.2021, 12:53
Van-İran sınırında Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı

ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin çekilme kararı ve Afgan yönetiminin Taliban'la sürdürdüğü barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban'ın mayıs ayında başlattığı şiddetli saldırılar hız kazandı.ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha anlaşmasına göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.


TALİBAN'IN ELE GEÇİRDİĞİ ŞEHİR SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Taliban, son 4 günde biri ülkenin güneybatısında, diğer beşi kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 6 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı. Ele geçirdiği şehirlerdeki hapishanelerde bulunan mahkumları da serbest bırakan Taliban'ın ülkeyi yangın yerine çevirmesi sonrasında çok sayıda Afgan da ülkeden kaçmaya çalışıyor.

AFGAN MÜLTECİLERE AİT VİDEOLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Son dönemde Afganistan'dan kaçarak İran üzerinden Türkiye'ye girmeye çalışan Afgan mültecilere ait çok sayıda görüntü servis edilirken, sosyal medyada infial yaratan görüntülere bir yenisi daha eklendi.

TEL ÖRGÜLERİ KESİP MERDİVEN YARDIMIYLA DUVARI AŞIYORLAR

Sınırda çekildiği iddia edilen videoda, kaçak geçişleri engellemek için İran sınırına örülen duvara merdiven atarak karşı tarafa geçen çok sayıda Afgan mülteci görülüyor. Görüntülerde mültecilerin duvarın üzerine çekilen tel örgüleri kestikleri ve kalabalıklar halinde merdivene tırmanarak duvarı aştıkları anlar yer alıyor. sondakika

#van #iran #sınır #taliban #afgan #mülteci #göçmen
Yorumlar (3)
altair 16 saat önce
geçenlerde demistim merdiven olayını duvarla olmaz bu iş vur emri verecen birdaha gelmezler merhametten maraz doğar
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Aman dikkat 16 saat önce
Afganistan'dan 10 milyon insanın göç etmesi bekleniyor. Güzergah: Afganistan> Pakistan> İran > Van > Türkiye'nin Batı illeri. Kaçak girişler durmaksızın devam ediyor. On milyonlarca, yüz milyonlarca liralık rantların döndüğü insan kaçakçılık ağı durmaksızın işliyor. Muhtemelen birçok yangın da bu şebekelerin eseri olabilir. Amaç dikkatleri buralardan yangın bölgelerine çevirmek.
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Vanlı 13 saat önce
Asker kardeşlerimiz görmemiş mi?
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