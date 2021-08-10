Van-İran sınırında Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı
ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında Taliban ülkedeki ilerleyişini sürdürürken, ele geçirilen şehir sayısı da 6'ya çıktı. Taliban'ın ülkeyi yangın yerine çevirmesi sonrasında Türkiye sınırına akın eden Afgan mültecilerin görüntülerine her gün bir yenisi daha ekleniyor.
ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin çekilme kararı ve Afgan yönetiminin Taliban'la sürdürdüğü barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban'ın mayıs ayında başlattığı şiddetli saldırılar hız kazandı.ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha anlaşmasına göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.
TALİBAN'IN ELE GEÇİRDİĞİ ŞEHİR SAYISI 6'YA YÜKSELDİ
Taliban, son 4 günde biri ülkenin güneybatısında, diğer beşi kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 6 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı. Ele geçirdiği şehirlerdeki hapishanelerde bulunan mahkumları da serbest bırakan Taliban'ın ülkeyi yangın yerine çevirmesi sonrasında çok sayıda Afgan da ülkeden kaçmaya çalışıyor.
Son dönemde Afganistan'dan kaçarak İran üzerinden Türkiye'ye girmeye çalışan Afgan mültecilere ait çok sayıda görüntü servis edilirken, sosyal medyada infial yaratan görüntülere bir yenisi daha eklendi.
TEL ÖRGÜLERİ KESİP MERDİVEN YARDIMIYLA DUVARI AŞIYORLAR
Sınırda çekildiği iddia edilen videoda, kaçak geçişleri engellemek için İran sınırına örülen duvara merdiven atarak karşı tarafa geçen çok sayıda Afgan mülteci görülüyor. Görüntülerde mültecilerin duvarın üzerine çekilen tel örgüleri kestikleri ve kalabalıklar halinde merdivene tırmanarak duvarı aştıkları anlar yer alıyor. sondakika
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