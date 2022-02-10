Van-Hakkari karayolu ulaşıma açıldı
Van-Hakkari karayolu yoğun kar yağışından dolayı ulaşıma kapanmıştı. Bugün itibariyle ulaşıma açıldı.
Başkale ilçesinde şiddetli fırtına ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Sabahın erken saatlerinden bu yana etkisini sürdüren şiddetli kar yağışı ve tipiden dolayı okullar tatil edildi.
Fırtına ve tipinden dolayı görüş mesafesinin sıfıra indiği Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 08.45’te ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından güzergâh tekrar binek araçlara açılırken, ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına koştu.
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