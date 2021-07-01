Van Gölü’nde buharlaşma korkunç seviyelere ulaştı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Van Gölü Havzası’nda buharlaşmanın düşen yağışın 4 katından daha fazla olduğunu söyledi.

GÜNCEL 01.07.2021, 12:56
Van Gölü’nde buharlaşma korkunç seviyelere ulaştı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği fotoğraf yarışmasında ismini duyuran dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nün su seviyesinde, küresel iklim değişiminin bir sonucu olarak buharlaşmanın yüksek olması ve yağışların oldukça azalması nedeniyle gerileme yaşandı. Özelikle Van Gölü’nü besleyen önemli akarsuların bulunduğu doğu bölgesinde yağışın düşmemesi ve düşen yağışın da buharlaşması havzayı olumsuz etkiledi. Yağışın azalması ve buharlaşmanın katlanarak arttığı Van Gölü Havzası’nda bazı göller tamamen kururken, bazı göllerde de bu oran yüzde 80’lere kadar düştü.

Van Gölü de kuraklıktan nasibini aldı
Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü de kuraklıktan dolayı nasibini almaya başladı. Gölün bazı kıyı bölgelerinde sular çekilirken ortaya batık tekneler ve kurak alanlar çıktı. Yaşanan buharlaşmanın yağışlara oranla 4 kat artması ise bilim insanlarını endişelendirmeye başladı.

“Isınmada ciddi bir artış var”
İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaeddinoğlu, Van Gölü Havzası’nın kapalı bir havza olduğunu anımsattı. Kapalı havzalara dışarıdan su aktarımının zor olduğunu ve bu nedenle kendine göre bir yönetim modeli olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Alaeddinoğlu, “Van Gölü Havzası’na yağışın düştüğü kısımlar güney, batı ve kısmen de kuzeydir. Oysa havzanın önemli bir kısmını oluşturan doğudaki alan yağışın en az düştüğü kesimdir. Mevcut göllerin ve sulak alanların önemli bir kısmı da doğu alanındandır. Diğer taraftan gölü besleyen akarsular da bu alandadır. Şehrin içme suyunu sağlayan, ekilen alanların sulamasını karşılayan akarsuların önemli bir kısmı hep doğudadır. Dolayısıyla yağış bu alanda zaten azdı. Yeni süreçle birlikte bu yağış giderek azalmaya başladı. Isınmada ciddi bir artış var. Bu durum da sadece Van Gölü Havzası’na has değil, Türkiye ve dünyanın tamamında yaşanan bir durumdur. Sıcaklıklardaki artıştan Van Gölü Havzası da olumsuz etkileniyor” diye konuştu.

“Bu süreç iyiye doğru gitmeyecek”
Havzaya düşen yağışların önemli bir kısmının buharlaştığının altını çizen Alaeddinoğlu, “Isınmadaki bu artış beraberindeki en büyük sorun olarak gördüğümüz buharlaşmayı getiriyor. Buharlaşma düşen yağışın 4 katından bile fazladır. Düşen yağışların önemli bir kısmı buharlaşıyor. Bu süreçte de birçok gölümüzün koruduğuna tanıklık ettik. Bazı göllerimizde seviyelerin yüzde 70-80 oranından azaldığını görüyoruz. Bu süreç önümüzdeki yıllar düşünüldüğünde iyiye doğru da gitmeyecek. Dünyada var olan küresel ısınma ve bunun sonucunda ortaya çıkan değişkenler bize sürecin daha da olumsuz bir şekilde kötüye gideceğini gösteriyor” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
29°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 01 Temmuz 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23