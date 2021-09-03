Van esnafından yol tepkisi

Bozuk ve çukurlu yol nedeniyle yaz aylarında toz, kış aylarında ise çamurla mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirten Serhat Mahallesi Timurpaşa Sokak esnafları, yetkililerden sorunlarına çözüm bulmasını istedi.

Serhat Mahallesi Timurpaşa Sokak'ta bozuk ve çukurlu yol esnaf ve mahalle sakinlerini çileden çıkardı.

İpekyolu ilçesine Serhat Mahallesi Timurpaşa sokaktaki vatandaşlar ve esnaf yazın toz, kışın çamur içinde kaldıklarını ifade ederek, duruma tepki gösterdiler.

"ŞEHİR MERKEZİNDE, ADETA KÖY HAYATI YAŞIYORUZ"

Sokak sakinleri "Şehir merkezinde, adeta köy hayatı yaşıyoruz. Asfaltlanmayan yol nedeniyle toz toprak içerisinde kaldıklarını söyleyen vatandaşlar, Şikâyetlerini defalarca dile getirdiklerini ancak yetkililerin buna her seferinde kulak tıkadıklarını kaydeden vatandaşlar; "Bir yağmur yağdığında buradan geçemezsiniz. Onu geçtik şu yollarımızın haline bakın. Yazın tozdan kışın çamurdan geçilmiyor Kimse buraya uğramıyor. Bildiğiniz mahrumiyet bölgesi. Burası şehir olduğuna göre biz vergimizi de veriyoruz. Bakın şu anda halimizi görüyorsunuz. Üst üste şikayet ediyoruz kimse gelmiyor" dediler.

Esnaf olarak sıkıntılar yasadıklarını belirten Hadi Keçiçi, yazın toz, kışın çamurdan dolayı sıkıntılar yaşadıklarını belirtti. Keçiçi, yazın tozdan dolayı işyerlerinin sürekli temizlemelerine rağmen içeri giren tozdan müşterilerinin sıkıntılar yaşadığını ve her geçen gün müşteri kaybettikleri dile getirdi.

Hatipoğlu Mevlana Kebap Salonu Sahibi Hatip Hatipoğlu, ise sokaktaki sıkıntıdan dolayı iş yapamadıklarını ifade etti.

Hatipoğlu, esnaflar olarak gerekli yerlere bilgi verdiklerini ancak gelen kimsenin olmadığını söyledi.

Mahalle muhtarına tepkili olduklarını ifade eden esnaflar, "Mahalle muhtarımız ile bundan bir ay önce söz aldık. Ancak bugün tekrar muhtar ile konuştuğun da 15-20 gün daha beklememizi istedi. Esnaflar olarak çok sıkınlar yaşıyoruz. İsteğimiz, yolun asfaltlanması yada parke taşı yapılmasıdır" dedi.

Van Bölge Gazetesi