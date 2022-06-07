Van Edremit sakinleri: ‘Mahallemize bir çivi dahi çakılmadı’

Kapısını aşındırdıkları Edremit Belediyesi’nden cevap alamayan Yeni Mahalle sakinleri, “İsmail Say gelip cami açılışı yaptı, sorunlarımızı söyledik hepsini çözeceğim dedi ve söz verdi. Fakat hiçbir şey yapmadı, mağduruz.” dedi.

GÜNCEL 07.06.2022, 12:55 08.06.2022, 00:05
Van Edremit sakinleri: ‘Mahallemize bir çivi dahi çakılmadı’

Van’ın Edremit ilçesine bağlı Yeni Mahalle sakinleri, İsmail Say'ın kendilerine verdiği sözlerin tutulmamasından ve mahallede bulunan iki sokağa doğalgaz hattı çekilmemesinden şikayetçi. Mahalleli birçok kurum, milletvekili, belediye başkanı ile görüşme gerçekleştirdiklerini fakat herhangi bir sonuç alamadıklarını söylüyor.

‘Belediye mahallemize bir çivi dahi çakılmadı’
Mahalle sakinlerinden Seyit Haşim Arvas, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ı mahalleye davet ettiklerini ve kendisine, ‘Edremit Yeni Mahallesi’ne bu belediye tarafından bugüne kadar bir çivi dahi çakılmadı, hiçbir hizmet yapılmadı’ dediğini söylüyor. Bütün devlet kurumlarına gittiklerini buna rağmen sorunlarının çözülmediğini kaydediyor: “2019-20 tarihleri arasında doğalgaz hattı çekildi bu tarafa. Bizim üzerimizden atlayıp Edremit TOKİ’lere geçtiler. TOKİ’leri bitirip, sizin bu mahalleye başlayacağız dediler. Üç yıl bekledikten sonra tekrar Belediye Başkanı İsmail Say’ı çağırdık geldi mahalleye, kendisine neden böyle olduğunu sorduk. O da ‘AKSA’ya gidin orada size yardımcı olurlar’ dedi. Ben de ‘Bu sizin göreviniz, sizin bununla ilgilenmeniz lazım’ dedim.”

‘Belediye başkanımız kendisini Ankara’ya adadı’
Fazıl Aslan Yeni Mahalle’nin bir diğer sakini. 30 yıldır bu mahallede ikamet ettiğini aktarıyor. Edremit Belediye Başkanı’nı çağırdıklarını söyleyen Aslan, “Gelip cami açılışı yaptı, sorunlarımızı söyledik hepsini çözeceğim dedi ve söz verdi fakat hiçbir şey yapmadı. Belediye başkanımız kendisini Ankara’ya adadı. İsmail Say nerede dediğimizde sürekli Ankara’da, toplantıda deyip kapıdan bizi çeviriyorlar. Kendisine bir gün ulaşamadık ve derdimizi anlatamadık,” diyor.

‘Ben şahidim aşevinden zenginlere yemek gittiğine’
Aslan, Edremit Belediyesi’nin açtığı aşevinden ekonomik durumu iyi olan ailelere yemek verildiğini iddia ediyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Belediye başkanımız bir gün bu sokağa gelmedi. Bir aşevi açmış Edremit’te, servisler dört taraftan zenginlere yemek veriyor. Bu sokakta fakir yok mu? Var, geçimini sağlayamayan insanlar var. Memurunu gönderip tespit etsin. Ben şahidim aşevinden zenginlere yemek gittiğine. Onlara yemek verip sonrada rahat uyuyor, fakir de orada can çekişiyor. Muhtarımız, kaymakamımız, belediye başkanımız yok. Devletimiz var ama sahibimiz yok, biz sahipsiz bir milletiz,” diyor.*

*SerhatNews'ten alıntılanmıştır.

#ismail say #edremit belediyesi
Yorumlar (15)
Alexxxxx 11 saat önce
Kayyum efendi sadece edremitteki arsaları satsın orsayın borçlarını ödesin devam edin böyle elbet bigün sizden çıkacak kayyum efendi
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Edremitli 13 saat önce
Belediyecilik İsmail Say'ın işi değil, bugüne hiç bir hizmeti olmadı.Belediye de işin ehli kadrosunu dahi kuramadı.Birim müdürleri iki keçinin boynuzunu birbirinden ayıramaz.Eh maaşlarını alıyorlar, bir koltuk bir masalarıda var yeter başlarından fazla.Halkın sorunları var mahallelerde sıkıntı var o kadar da önemli değil.
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vanlı 13 saat önce
Gerçekten 'de adamlar haklı konuşmuş şimdi cumhurbaşkanı geliyor ya korku salmış Edremit'e gelmiş geçmiş en yürekli en çalışkan kendini Edremit'e ve halka adıyan tek adam vardı oda atıf çiçekli gidenlerde gelenlerde atıf beyin yarısı değil çeyreği etmez ben bunu biliyorum bu memlekete vali olacak insandı yazık oldu
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Renas 12 saat önce
Ben Kasım'da beri gidip geliyorum görüşemedik çok pis kokular geliyor Edremit'te
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Öz vanlı 12 saat önce
Edremite hiç birşey yapmadı maaalesef atıf beyi arar olduķ
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gülcihan 11 saat önce
ismail bey yaptığı en güzel iş,belediye ait bütün taşınmazları satmak,adam o yüzden ankarada bir türlü gelemiyor
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RANÇO 10 saat önce
YENİ YAPILAN VİLLALARIN YÜZÜNDE TOKİ YOLLARINI KAPATMIŞLAR NEDİR HEYELEN OLACAK TOPRAK KAYMASI VAR ADAM KENDİ VİLLASININ PEŞİNDE KİMSE GÖRMEDEN BİTİRİP SATTIŞA ÇIKARMIŞ BİR SENEDE BÖYLE YOL KAPANACAK
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0000 11 saat önce
edremıtın hangı sorunu cozuldukı..edremıtın merkez mahallerının yolları köstebek yuvası gıbı tozdan cukurdan gecılmıyo var olan yolları dahı yıkıp harabeye cevırdıler
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