Van Edremit sakinleri: ‘Mahallemize bir çivi dahi çakılmadı’

Van’ın Edremit ilçesine bağlı Yeni Mahalle sakinleri, İsmail Say'ın kendilerine verdiği sözlerin tutulmamasından ve mahallede bulunan iki sokağa doğalgaz hattı çekilmemesinden şikayetçi. Mahalleli birçok kurum, milletvekili, belediye başkanı ile görüşme gerçekleştirdiklerini fakat herhangi bir sonuç alamadıklarını söylüyor.

‘Belediye mahallemize bir çivi dahi çakılmadı’

Mahalle sakinlerinden Seyit Haşim Arvas, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ı mahalleye davet ettiklerini ve kendisine, ‘Edremit Yeni Mahallesi’ne bu belediye tarafından bugüne kadar bir çivi dahi çakılmadı, hiçbir hizmet yapılmadı’ dediğini söylüyor. Bütün devlet kurumlarına gittiklerini buna rağmen sorunlarının çözülmediğini kaydediyor: “2019-20 tarihleri arasında doğalgaz hattı çekildi bu tarafa. Bizim üzerimizden atlayıp Edremit TOKİ’lere geçtiler. TOKİ’leri bitirip, sizin bu mahalleye başlayacağız dediler. Üç yıl bekledikten sonra tekrar Belediye Başkanı İsmail Say’ı çağırdık geldi mahalleye, kendisine neden böyle olduğunu sorduk. O da ‘AKSA’ya gidin orada size yardımcı olurlar’ dedi. Ben de ‘Bu sizin göreviniz, sizin bununla ilgilenmeniz lazım’ dedim.”

‘Belediye başkanımız kendisini Ankara’ya adadı’

Fazıl Aslan Yeni Mahalle’nin bir diğer sakini. 30 yıldır bu mahallede ikamet ettiğini aktarıyor. Edremit Belediye Başkanı’nı çağırdıklarını söyleyen Aslan, “Gelip cami açılışı yaptı, sorunlarımızı söyledik hepsini çözeceğim dedi ve söz verdi fakat hiçbir şey yapmadı. Belediye başkanımız kendisini Ankara’ya adadı. İsmail Say nerede dediğimizde sürekli Ankara’da, toplantıda deyip kapıdan bizi çeviriyorlar. Kendisine bir gün ulaşamadık ve derdimizi anlatamadık,” diyor.

‘Ben şahidim aşevinden zenginlere yemek gittiğine’

Aslan, Edremit Belediyesi’nin açtığı aşevinden ekonomik durumu iyi olan ailelere yemek verildiğini iddia ediyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Belediye başkanımız bir gün bu sokağa gelmedi. Bir aşevi açmış Edremit’te, servisler dört taraftan zenginlere yemek veriyor. Bu sokakta fakir yok mu? Var, geçimini sağlayamayan insanlar var. Memurunu gönderip tespit etsin. Ben şahidim aşevinden zenginlere yemek gittiğine. Onlara yemek verip sonrada rahat uyuyor, fakir de orada can çekişiyor. Muhtarımız, kaymakamımız, belediye başkanımız yok. Devletimiz var ama sahibimiz yok, biz sahipsiz bir milletiz,” diyor.*

*SerhatNews'ten alıntılanmıştır.