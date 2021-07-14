Van'dan giden 12 kaçak göçmen yakalandı
Van'dan İstanbul'a giden Pakistan uyruklu 12 kaçak göçmen, Afganistan uyruklu düzenlenen sahte yol izin belgeleri ile Kayseri'de yakalandı.
GÜNCEL 14.07.2021, 10:01
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
EĞİTİM ŞART 15 saat önce
VANDAKİ BÜTÜN OTOBÜS FİRMALARI YAPIYOR BU İŞİ DEVLETİMİZİN BU KONUDA GÜVENLİĞI SAĞLAMASI LAZIM ÜSTÜNE DÜŞMESİ LAZIM İNSAN TİCARETİ KANUNSUZ VEDE USULSUZDUR YETKİLİLER İVEDİ OLARAK HAREKETE GEÇMESİ LAZIM SAYGILARIMLA
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Filankes 1 gün önce
Dün geceki 40 kişi afkan gördüm, ama polisi aramadım. Çünkü vali polis mit asker bekçi korucu dahi hepsinin bunlardan haberi var. Bilerek gözardı ediliyor
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