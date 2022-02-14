Van'da ücretsiz POMEM kursları devam ediyor
Van'ın İpekyolu ilçesindeki Anadolu İMKB Fen Lisesi Kapalı Spor Salonunda uzman eğitmenler eşliğinde yapılan POMEM kursuna ilgi sürüyor.
Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün organizasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı halk eğitim merkezlerinin desteğiyle düzenlenen POMEM kursu devam ediyor.
Polis, astsubay, subay ve bekçi alımlarında fiziki yeterlilik parkurlarına hazırlanan gençlere yönelik açılan kurslarda; adaylara, programlı ve profesyonel bir çalışma imkânı sunuluyor.
Konu ile ilgili konuşan Kurs Hocası Nihat Akkoyun, haftanın 4 günü süren kursa talebin çok fazla olduğunu belirterek, düzenlenen eğitim takvimiyle tüm adayları en iyi şekilde parkura hazırladıklarını söyledi.
Daha önce böylesi kursların ücreti nedeniyle tercih edilmediğini vurgulayan Akkoyun, "Geçtiğimiz senelerde polislik-askerlik sınav parkurları için ücretli kurslar vardı.
Durumu iyi olmayan adaylar katılamıyordu. Bu sezon Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği kurs ile birçok aday eğitimli bir şekilde parkura girecek.
Kursumuza kayıtlar devam ediyor. Detaylı bilgi için adaylarımız 0538 515 93 40 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirler’’ dedi.
|İmsak
|Güneş
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|İkindi
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|Yatsı
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|O
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|24
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|2. 1461 Trabzon FK
|24
|52
|3. Sivas Belediyespor
|24
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|4. Bodrumspor
|24
|44
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|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|24
|43
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|42
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|24
|41
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|38
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|24
|35
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|24
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|24
|23
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|24
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|24
|13
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|23
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|25
|60
|2. Konyaspor
|24
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Başakşehir
|24
|40
|5. Alanyaspor
|25
|40
|6. Fenerbahçe
|25
|40
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|25
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Galatasaray
|25
|29
|14. Kasımpaşa
|25
|28
|15. Antalyaspor
|25
|28
|16. Göztepe
|24
|27
|17. Giresunspor
|25
|26
|18. Rizespor
|25
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|24
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|23
|48
|2. Ümraniye
|23
|46
|3. Erzurumspor
|23
|42
|4. Eyüpspor
|22
|40
|5. Bandırmaspor
|23
|39
|6. İstanbulspor
|22
|39
|7. Samsunspor
|22
|35
|8. Adanaspor
|23
|33
|9. Manisa Futbol Kulübü
|23
|29
|10. Gençlerbirliği
|23
|29
|11. Boluspor
|21
|28
|12. Keçiörengücü
|23
|28
|13. Tuzlaspor
|21
|27
|14. Kocaelispor
|23
|27
|15. Menemen Belediyespor
|23
|27
|16. Bursaspor
|22
|24
|17. Altınordu
|23
|22
|18. Denizlispor
|23
|21
|19. Balıkesirspor
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|25
|41
|5. M. United
|24
|40
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|23
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|23
|27
|13. Crystal Palace
|24
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14