Van'da, trafiğe kayıtlı araç sayısı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan verilere göre Türkiye'de Kasım ayında 122 bin 837 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 76 bin 876 oldu. Bölge iller Muş'ta 34 bin 725, Bitlis'te 23 bin 115, Hakkâri'de ise 8 bin 814 oldu.

GÜNCEL 24.12.2022, 09:42
Van'da, trafiğe kayıtlı araç sayısı belli oldu!

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %45,1'ini otomobil, %30,2'sini motosiklet, %14,4'ünü kamyonet, %6,4'ünü traktör, %2,9'unu kamyon, %0,5'ini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %20,0 ARTTI

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste %56,5, otomobilde %26,5, kamyonda %19,8, motosiklette %17,9, traktörde %15,3, özel amaçlı taşıtta %14,9, otobüste %8,6 ve kamyonette %7,8 arttı.

VAN'DA KASIM AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 76 BİN 876

TÜİK verilerine göre, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 76 bin 876 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 27 bin 912'si otomobil, 6 bin 588'i minibüs, 726'sı otobüs, 21 bin 806'sı kamyonet, 5 bin 733'ü kamyon, 4 bin 18'i motosiklet, 826'si özel amaçlı taşıtlar, 9 bin 267'si ise traktörden oluşuyor.

MUŞ'TA KASIM AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 34 BİN 725

Muş'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 34 bin 725 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 9 bin 416'sı otomobil, bin 362'si minibüs, 196'sı otobüs, 7 bin 326'sı kamyonet, bin 692'si kamyon, bin 125'i motosiklet, 317'si özel amaçlı taşıtlar, 13 bin 291'i ise traktörden oluşturuyor.

BİTLİS'TE KASIM AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 23 BİN 115

Bitlis'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 23 bin 115 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 8 bin 179'u otomobil, bin 501'i minibüs, 166'sı otobüs, 5 bin 962'si kamyonet, bin 828'i kamyon, 772'si motosiklet, 338'i özel amaçlı taşıtlar, 4 bin 369'u ise traktörden oluşuyor.

HAKKÂRİ'DE KASIM AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 8 BİN 814

Hakkâri'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 8 bin 814 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 2 bin 179'u otomobil, bin 130'u minibüs, 70'i otobüs, 2 bin 33'ü kamyonet, bin 203'ü kamyon, 537'si motosiklet, 551'i özel amaçlı taşıtlar ve bin 111'i ise traktörden oluşuyor.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %38,4 ARTTI

Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette %94,0, minibüste %69,1, özel amaçlı taşıtlarda %33,3, otobüste %26,8, otomobilde %26,5, kamyonda %26,1, kamyonette %17,6 ve traktörde %10,6 arttı.

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %53,9'unu otomobil, %16,2'sini kamyonet, %15,5'ini motosiklet, %7,9'unu traktör, %3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Kasım ayında devri(1) yapılan taşıtların %66,8'ini otomobil, %16,6'sını kamyonet, %6,7'sini motosiklet, %4,6'sını traktör, %2,7'sini kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,6'sını otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Van Bölge Gazetesi

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