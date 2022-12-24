Van'da, trafiğe kayıtlı araç sayısı belli oldu!

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %45,1'ini otomobil, %30,2'sini motosiklet, %14,4'ünü kamyonet, %6,4'ünü traktör, %2,9'unu kamyon, %0,5'ini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %20,0 ARTTI

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste %56,5, otomobilde %26,5, kamyonda %19,8, motosiklette %17,9, traktörde %15,3, özel amaçlı taşıtta %14,9, otobüste %8,6 ve kamyonette %7,8 arttı.

VAN'DA KASIM AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 76 BİN 876

TÜİK verilerine göre, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 76 bin 876 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 27 bin 912'si otomobil, 6 bin 588'i minibüs, 726'sı otobüs, 21 bin 806'sı kamyonet, 5 bin 733'ü kamyon, 4 bin 18'i motosiklet, 826'si özel amaçlı taşıtlar, 9 bin 267'si ise traktörden oluşuyor.

MUŞ'TA KASIM AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 34 BİN 725

Muş'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 34 bin 725 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 9 bin 416'sı otomobil, bin 362'si minibüs, 196'sı otobüs, 7 bin 326'sı kamyonet, bin 692'si kamyon, bin 125'i motosiklet, 317'si özel amaçlı taşıtlar, 13 bin 291'i ise traktörden oluşturuyor.

BİTLİS'TE KASIM AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 23 BİN 115

Bitlis'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 23 bin 115 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 8 bin 179'u otomobil, bin 501'i minibüs, 166'sı otobüs, 5 bin 962'si kamyonet, bin 828'i kamyon, 772'si motosiklet, 338'i özel amaçlı taşıtlar, 4 bin 369'u ise traktörden oluşuyor.

HAKKÂRİ'DE KASIM AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 8 BİN 814

Hakkâri'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 8 bin 814 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 2 bin 179'u otomobil, bin 130'u minibüs, 70'i otobüs, 2 bin 33'ü kamyonet, bin 203'ü kamyon, 537'si motosiklet, 551'i özel amaçlı taşıtlar ve bin 111'i ise traktörden oluşuyor.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %38,4 ARTTI

Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette %94,0, minibüste %69,1, özel amaçlı taşıtlarda %33,3, otobüste %26,8, otomobilde %26,5, kamyonda %26,1, kamyonette %17,6 ve traktörde %10,6 arttı.

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %53,9'unu otomobil, %16,2'sini kamyonet, %15,5'ini motosiklet, %7,9'unu traktör, %3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Kasım ayında devri(1) yapılan taşıtların %66,8'ini otomobil, %16,6'sını kamyonet, %6,7'sini motosiklet, %4,6'sını traktör, %2,7'sini kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,6'sını otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Van Bölge Gazetesi