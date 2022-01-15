Van'da sıkıştırılmış doğalgaz yüklü tır devrildi!
Van-Erciş karayolu üzerinde devrilen CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) yüklü tır, olumsuz bir durum yaşamdan güvenli bir alana çekildi.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Van Organize Sanayii Bölgesi civarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen CNG yüklü tır, yolun buzlu olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ile Van Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KRBN) ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından gerekli incelemeler yapılarak devrilen tır bölgeye sevk edilen vinç ile birlikte güvenli alana çekildi. İHA
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