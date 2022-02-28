Van'da operasyon: 13 gözaltı!

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “21 - 27 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 şahıs, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 7 şahıs olmak üzere toplam 13 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi. İHA