Van'da Miraç Kandili

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmesi ve buradan da ‘huzur-u ilahiye’ yükseldiği gece olarak bilinen Miraç Kandili, tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da dua ve ibadetle idrak edildi. Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu gecede dualar edildi.

Miraç Kandili’nin öneminden bahseden Hazreti Ömer Camii İmamı Mehmet Emin Akan, bu gece Kur’andan sonra en büyük mucize olan İsra ve Miraç mucizesinin gerçekleştiğini söyledi. Akan, bu gecede bütün Müslümanların camilere akın ederek dua ettiğini kaydetti.