Van'da kontrolden çıkan araç yayaların içine daldı: 1 ölü!
Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Erciş-Van istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 GE 861 plakalı araç kontrolden çıkarak, Van Büyükşehir Belediyesi asfalt şantiyesi önünde otobüs bekleyen gençlerin arasına daldı.
Kazada ağır yaralanan ve ismi öğrenilemeyen bir genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Van'a ziyarete gelmişti
Kaynak: WanHaber.com
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