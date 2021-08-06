Van'da kontrolden çıkan araç yayaların içine daldı: 1 ölü!

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

GÜNCEL 06.08.2021, 21:47 06.08.2021, 22:45
Van'da kontrolden çıkan araç yayaların içine daldı: 1 ölü!

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Erciş-Van istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 GE 861 plakalı araç kontrolden çıkarak, Van Büyükşehir Belediyesi asfalt şantiyesi önünde otobüs bekleyen gençlerin arasına daldı.

Kazada ağır yaralanan ve ismi öğrenilemeyen bir genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Van'a ziyarete gelmişti 

Kazada hayatını kaybeden gencin bir kaç gün önce Van'a gezmek için geldiği, bugün ise Siirt'e gitmek için bilet kestiği ortaya çıktı. Terminale gitmek için arkadaşlarıyla birlikte ana yola çıkan ve otobüs beklediği sırada aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: WanHaber.com

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