Van'da kiralarını ödeyemeyen yaşlı çifti sokağa attılar!

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan Kevenli Toki'de ikamet eden Nurten ve Ali Çetin çifti, 5 aylık birikmiş kiralarını ödeyemedikleri için ev sahibi tarafından sokakta yaşamaya mahkum edildi. İki çocuğu ile birlikte sokağa atılan yaşlı çift "Gidecek, kalacak bir yerimiz yok. Maddi durumumuzda yok. Evlatlarımla birlikte sokakta yaşamak zorunda kalacaz. Ne yapar ne ederiz bilmiyorum. Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum" ifadesini kullandı.

Eşyaları ile birlikte Kevenli Toki'deki boş bir arsada bekleyen aile, çaresizce yardım bekliyor.